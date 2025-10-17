По словам чиновника, в этом году количество угроз только увеличилось.

Великобритания сталкивается с эскалацией угрозы со стороны враждебных стран, таких как Россия, Иран и Китай, а риск терроризма является "огромным", ведь Аль-Каида и Исламское государство пытаются подстрекать потенциальных террористов. Об этом заявил глава внутренней разведки Британии (MI5) Кен Маккаллум, передает Reuters.

По его словам, количество лиц, находящихся под следствием за деятельность, представляющую угрозу для государства, выросло на 35%. Маккаллум добавил, что враждебные страны постоянно прибегают к "повторным" методам, которые в основном применяют террористы.

Глава внутренней разведки Британии отметил, что его агентство сорвало "ряд покушений с враждебными намерениями" со стороны РФ и отследило более 20 потенциально смертельных покушений, которые поддерживал Иран.

"В 2025 году MI5 сталкивается с большим количеством и разнообразием угроз от террористов и государственных субъектов, чем я когда-либо видел", - отметил он в своей ежегодной речи в штаб-квартире MI5 в Лондоне.

В то же время Россия, Иран и Китай отрицают любые обвинения в свой адрес.

В Reuters напомнили, что ранее шестеро болгар были приговорены к тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ, следя от ее имени, а пятеро мужчин были осуждены за поджог предприятий, связанных с Украиной. Как отметили британские чиновники, поджог был заказан российской группой наемников "Вагнер".

"Вместе с нашими партнерами по всей Европе MI5 будет продолжать выявлять тех, кто выполняет приказы российских бандитов. И мы будем продолжать следовать по следам тех, кто отдает приказы, которые представляют себя анонимными и неуловимыми за своими экранами. Они не такие", - заверил Маккаллум.

В то же время он рассказал, что Китай виноват в кибершпионаже, заманивании ученых в КНР, тайном вмешательстве в общественную жизнь Великобритании и преследовании продемократических диссидентов в стране.

Относительно Ирана Маккалум отметил, что страна "отчаянно" пытается заставить замолчать своих критиков по всему миру. Он привел пример того, как Австралия разоблачила участие Ирана в антисемитских заговорах, а нидерландские власти раскрыли неудачную попытку убийства.

"Аль-Каида и Исламское Государство снова становятся более амбициозными, пользуясь нестабильностью за рубежом, чтобы закрепить свои позиции", - сказал глава внутренней разведки Британии.

Как писал УНИАН, ранее Британия ударила санкциями по крупнейшим нефтяным компаниям России, а именно по "Лукойлу" и "Роснефти". Также под ограничения попал еще 51 танкер российского "теневого флота". Кроме того, под новые ограничения официального Лондона попадут физические и юридические лица из различных отраслей экономики, включая оборону.

В то же время бывшая глава MI5 Элиза Маннингхем-Буллер подчеркнула, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, теперь российский диктатор занимается саботажем и сбором разведывательной информации, а также нападает на людей в Великобритании.

"Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер. Это была одна из причин, по которой Путин был с нами на саммите G8 в 2005 году. Я встретилась с ним, когда он вернулся в Лондон. Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия крайне враждебно настроена по отношению к Западу", - добавила Маннингхем-Буллер.

