Каким оружием Украина ударила по Московской области: в Генштабе сообщили подробности

Кроме того, в ведомстве перечислили все пораженные объекты.

Для поражения целей в Московской области в ночь на 17 мая Силы обороны использовали украинские разработки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и др. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"За эффективную боевую работу благодарность воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19-й ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных сил Украины и всех Сил безопасности и обороны Украины", – подчеркнули в ведомстве.

Также там подтвердили, что в Зеленограде Московской области РФ было поражено предприятие "Ангстром", специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. На территории объекта зафиксирован пожар.

"Предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага", – отметили в Генштабе.

Кроме того, в Московской области поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критически важной частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в том числе и для российской армии. По данным Генерального штаба, на территории объекта произошел пожар.

"Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БПЛА врага в районе Двуречной Харьковской области, Завитном в Херсонской области и Удачном в Донецкой области", – сообщило высшее военное руководство.

А еще, по его информации, украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинского Курской области РФ, а также по двум скоплениям оккупантов в районе Новоекономического в Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – заверили в Генеральном штабе ВСУ.

Удары по Московской области

Ранее УНИАН писал, что ночью 17 мая дроны массированно атаковали Московскую область, СМИ сообщали об ударе по научно-производственному комплексу "Элма" и Зеленограду, где россияне производят микроэлектронику. По официальным данным российских властей, в результате ударов погибли как минимум три человека, 12 получили ранения.

Впоследствии в СБУ раскрыли детали ударов по Московской области. Отмечалось, что были поражены завод "Ангстрем", поставляющий полупроводники для военно-промышленного комплекса России, Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская" и нефтеперекачивающая станция "Володарское".

Атаку прокомментировал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр). По его словам, Москва теперь не спит, ведь был "аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни". "Moscow отныне never sleeps. Версия 17.05, шансы уравнялись: аннулирован односторонний абонемент на спокойную жизнь на Патриках и окрестностях", – подчеркнул он.

