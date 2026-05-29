ДТЭК и МОН подписали меморандум о создании современных образовательных пространств в академических лицеях

"ДТЭК" Рината Ахметова и Министерство образования и науки подписали меморандум, предусматривающий создание современных образовательных пространств в академических лицеях с целью решения проблемы нехватки инженерных и технических кадров в ключевых отраслях экономики.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

"28 мая в Музее математики "Кубоид" Министерство образования и науки Украины и компании System Capital Management, ДТЭК и "Метинвест" подписали Меморандум о поддержке реализации проекта Modern Learning Spaces – инициативы по созданию современных образовательных пространств в академических лицеях Украины", – говорится в нем.

Отмечается, что развитие STEM-образования – это долгосрочная инвестиция в восстановление страны и устойчивость критически важных отраслей для государства и для бизнеса.

"Украине нужны инженеры, технологи, исследователи и специалисты, которые будут создавать решения для восстановления страны, развития экономики и укрепления безопасности", – отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Компании ДТЭК и Метинвест профинансировали работу специальной команды сопровождения проекта, которая будет помогать школам и общинам с ремонтом, установкой оборудования и запуском новых образовательных пространств. На это компании направили около 11 млн грн.

"ДТЭК давно и системно работает с молодежью ради сохранения и развития человеческого капитала отрасли. Мы сотрудничаем с профильными учебными заведениями, развиваем дуальное обучение, создаем возможности для приобретения практических навыков на производстве и профессионального развития в Украине. Сегодня мы присоединились к проекту Modern Learning Spaces, ведь убеждены, что он поможет готовить специалистов, в которых уже сейчас нуждаются энергетика, промышленность и технологические отрасли", – отметила Елена Семич, директор Академии и HRD ДТЭК. "Мы, как надежный партнер государства и один из крупнейших работодателей страны, через этот проект инвестируем как в будущее энергетики, так и Украины в целом".

Эффективность этой поддержки принесет конкретные и публичные результаты. К 1 сентября 2026 года 143 пилотных академических лицея должны начать обучение по новым стандартам в полноценно оборудованных современных пространствах. Благодаря экспертному сопровождению, координации на местах и контролю на каждом этапе проект Modern Learning Spaces должен обеспечить появление современных образовательных пространств, трансформацию учебной среды и подходов к образованию.

Modern Learning Spaces – проект поддержки внедрения современных образовательных пространств в академических лицеях Украины, который реализуется Министерством образования и науки Украины в рамках программы со Всемирным банком "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN) совместно с Фондом "Восточная Европа" и социально ответственным бизнесом Украины.

