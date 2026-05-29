Последние выходные мая пройдут под дождями и грозами, – Гидрометцентр

В ближайшие трое суток в большинстве областей Украины будут кратковременные дожди, завтра на юге и востоке страны местами пройдут грозы.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook, в ближайшие несколько суток синоптическую ситуацию на территории Украины будет формировать область пониженного атмосферного давления, что приведет к дождливой погоде.

В субботу, 30 мая, ожидаются кратковременные дожди почти по всей территории страны. В южных и восточных областях днем будут также локальные грозы. Только в Закарпатье и на востоке страны в ночные часы сохранится погода без осадков.

В воскресенье, 31 мая, местами выпадут кратковременные дожди локального характера. В то же время в западных и восточных областях осадки будут сопровождаться грозой.

В понедельник, 1 июня, на юго-востоке страны, днем – в восточных, северо-восточных и западных областях местами будут выпадать кратковременные дожди с грозами. Но в других областях будет погода без осадков – благодаря распространению влияния поля повышения атмосферного давления на Украину.

Как будут меняться температуры

"На этой неделе температура исторически снизилась за счет притока прохладной воздушной массы с северных направлений. На выходных ситуация ощутимо изменится. Уже в начале новой рабочей недели будем наблюдать тенденцию к повышению", – сообщили в Гидрометцентре.

Так, в ближайшие трое суток ночью воздух будет охлаждаться до 4-11 градусов тепла, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах 12-19 градусов тепла. И не только в Закарпатье, а в понедельник – уже по всей территории Украины приземный слой воздуха будет прогреваться до 18-24 градусов тепла.

Порывы ветра

В Гидрометецентре также сообщили, что воздух продолжает двигаться преимущественно с северо-западного направления со скоростью в пределах 5-10 метров в секунду.

В то же время 30 мая в юго-западной части Украины ожидаются локальные порывы ветра до 15-20 м/с.

С чего начнется лето в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отметил, что июнь в Украине будет дождливым, но теплым, - среднемесячная температура ожидается в пределах 19-23 градусов тепла.

В начале месяца на территорию нашей страны будет надвигаться новый циклон с запада, который вызовет кратковременные дожди в большинстве областей, местами – с грозами.

В июне ожидается 49-90 миллиметров осадков, в Карпатах - 117-171 мм, что в пределах 80-120% нормы. Таким образом, месяц в целом будет дождливым.

