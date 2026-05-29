Проект 'Знай свою Украину' возрождает аутентичный праздник Ивана Купала для детей и молодежи, – Игнат Коробко

Образовательный проект "Знай свою Украину" возрождает аутентичный праздник Ивана Купала. Для этого 5 июня команда проведет практический вебинар "Купала: как организовать праздник для молодежи". Об этом сообщил меценат и сооснователь проекта Игнат Коробко.

"На вебинаре обсудят, как народный праздник целенаправленно меняли в советское время, и что из этих трансформаций мы до сих пор несем дальше. Как превратить зрителей в активных участников обряда и вернуть празднику его подлинный смысл. Также участники узнают значение главных атрибутов праздника – Марены, Купала, венков и купальского дерева", – рассказал Игнат Коробко.

Он отметил, что онлайн-мероприятие ориентировано на педагогов, культурных менеджеров, организаторов лагерей и всех, кто работает с детьми и молодежью.

"Мы стремимся к тому, чтобы украинское наследие становилось реальным культурным трендом, который увлекает молодежь и детей. Когда подростки становятся не просто пассивными зрителями, а активными участниками обряда – изучают аутентичное пение, музыку и традиционные танцы – они чувствуют связь с собственной культурой и историей", – отметил меценат.

Участие в вебинаре бесплатно по предварительной регистрации. Спикерами мероприятия будут этнолог Ярослава Музыченко и фольклорист Мирослава Вертюк.

Среди прочего они объяснят, как работать с проверенными этнографическими источниками, и предложат интерактивные форматы для лагерей, громад и молодежных пространств, а также поделятся многолетним опытом организации и реконструкции праздника Купала.

"Знай свою Украину" – это образовательный проект традиционной украинской культуры, который в партнерстве с культурными институтами и при поддержке мецената Игната Коробко создает учебные курсы, уроки и практические материалы для школ, педагогов и широкой аудитории.

