Международные бренды уходят из Украины, а торговые сети закрываются: в чем причина

Спад в розничной торговле нельзя объяснить только войной.

Весной 2026 года ряд известных брендов закрыли свои магазины в Украине - среди них Reebok и несколько турецких сетей. В то же время прекращают работу и украинские продуктовые маркеты.

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) Андрей Жук рассказала УНИАН, что компании, ушедшие с украинского рынка, были не готовы к инвестициям и адаптации.

"Украинский рынок ритейла сейчас работает по принципу: "слабые или неадаптивные форматы уходят – более гибкие занимают их место". Мы не видим большого количества пустующих площадей надолго. Наоборот, многие локации довольно быстро переформатируются", – успокаивает эксперт.

Видео дня

По ее словам, чтобы оставаться успешными на украинском рынке, компаниям нужно постоянно инвестировать – в новые бизнес-модели, открытие магазинов, ребрендинг, обновление торговых точек и сервиса.

"Люди все чаще выбирают не просто товар, а комфорт, сервис, эмоции, скорость и удобство. Именно поэтому сегодня растут форматы магазинов рядом с домом, еды на вынос, гастроформаты, магазины с сильным акцентом на удобство клиента и сочетание онлайн- и офлайн-продаж. То есть ритейл становится не только о продаже товара, а о сценарии потребления", – подчеркивает Жук.

В целом изменения на рынке должны пойти на пользу покупателю, убеждена специалист, поскольку шопинг станет удобнее. Хотя, возможно, с меньшим ассортиментом более дорогих вещей.

"Что касается продуктового ритейла, то площади сетей, которые сокращаются или уходят с рынка, обычно занимают либо локальные региональные операторы, либо магазины рядом с домом, которые являются одними из самых агрессивных в плане экспансии. Это хорошо видно на примере сетей "Сими", "Сим23", Thrash!, "Файно Маркет" и других игроков, которые активно растут даже в сложных условиях. То есть рынок не остается пустым – происходит перераспределение", – говорит глава Ассоциации.

Она называет простой "рецепт успеха" на современном украинском рынке. Ритейлеры будут успешны, если они:

имеют гибкую операционную модель;

быстро адаптируют ассортимент;

работают с доступным ценовым сегментом;

могут предложить покупателю не только товар, но и комфорт и сервис.

Жук отмечает, что в настоящее время на рынок влияет не один фактор, а их совокупность, поэтому отрасль в целом переживает период структурной трансформации. Однако даже в условиях войны украинский ритейл продолжает открывать новые магазины.

Магазины в Украине – последние новости

Крупнейший польский маркетплейс Allegro планирует выйти на украинский рынок. Уже в июне товары с платформы можно будет приобрести у польских продавцов с доставкой в Украину. Потенциально компания запустит Allegro.ua и для украинских продавцов с 2027 года.

На прошлой неделе о своем выходе на рынок Украины объявила еще одна польская компания – Pepco. Она специализируется на продаже одежды и товаров для дома в бюджетном сегменте.

Вас также могут заинтересовать новости: