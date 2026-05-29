От +4° до +24°: какую погоду принесёт украинцам последняя суббота мая

В субботу, 30 мая, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

"В южных и восточных областях днем местами грозы; ночью в Закарпатье и на востоке страны без осадков", – отмечается в прогнозе.

Ветер обещают преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В юго-западной части днем местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 11-16°; на западе страны ночью 8-13°, днем 17-22°, в Закарпатье до 24°", – отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице в субботу будет облачно с прояснениями. Вероятны кратковременные дожди. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9°, днем 11-16°; в Киеве ночью 7-9°, днем 14-16°.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, в выходные 30-31 мая синоптик Наталья Диденко в большинстве областей прогнозирует низкую температуру воздуха - +12...+17 градусов, в западных областях немного теплее, +19...+23, в Закарпатье до +24 градусов. По ее данным, в воскресенье днем холоднее всего будет в 5 областях: в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской - всего +10...+13 градусов.

Также мы писали, что 29 мая во Львове зафиксировали самую низкую температуру воздуха за всю историю наблюдений – 2,2 градуса тепла. Это холоднее, чем было в этот же день 11 лет назад, когда зафиксировали предыдущий рекорд – 2,6 градуса.

