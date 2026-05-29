РФ потеряла не менее 46 км территории на фронте: в DeepState рассказали об успехах Украины

Речь идет о продвижении в двух областях.

Силы обороны Украины добились успехов на Александровском участке. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что украинские защитники уже освободили территорию вблизи Новоселовки. Кроме того, Силы обороны проводят зачистки от российских оккупантов вблизи Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

"Таким образом, враг потерял не менее 46 кв. км территории", – добавили в DeepState.

Напомним, ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российские оккупанты также отступают и на Великобурлукском направлении. Он также отметил, что в РФ падает коэффициент атак к результативности их действий. Трегубов предположил, что по результатам весеннего наступления он "будет приближаться к нулю или к отрицательному значению".

В то же время спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что хотя Силам обороны и удается отбрасывать российских оккупантов на фронте, однако РФ сейчас готовится к своему масштабному наступлению. По его словам, россияне, в частности, пытаются атаковать острова в Херсонской области на реке Днепр. Также он сказал, что для РФ одним из приоритетных направлений остается Запорожское.

Также пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российские оккупанты активизировались на некоторых участках Ореховского направления. Они пытаются выйти на окраины Орехова до 31 мая, но не могут продвинуться вперед, ведь на пути у них Малая Токмачка. Волошин рассказал, что активизация врага подтверждает данные украинской разведки о том, что россияне проводили перегруппировку, пытались инфильтрироваться небольшими диверсионными группами, чтобы продвинуться как можно глубже в оборону ВСУ.

