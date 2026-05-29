ФРУ призвала правительство не повышать грузовые тарифы Укрзализныци: потери ВВП превысят 100 млрд

Если грузовые тарифы государственной "Укрзализныци" вырастут на 45%, как планируют в компании, убытки для бюджета будут колоссальными: потеря более 100 миллиардов ВВП, а также сокращение поступлений от налогов и сборов. Это также ухудшит финансовое состояние самой УЗ, ведь грузовая база после такого повышения сократится еще больше. Об этом говорится в официальном письме Федерации работодателей Украины премьер-министру Юлии Свириденко. ФРУ призвала правительство не допустить повышения тарифов, а вместо этого – обеспечить полное покрытие убытков пассажирских перевозок за счет бюджета и сосредоточиться на повышении эффективности работы Укрзализныци и расширении ее грузовой базы.

В письме ФРУ отмечает, что украинская промышленность уже работает в условиях сокращения производства, дефицита электроэнергии, нарушенной логистики и высоких рисков безопасности. По оценкам федерации, уровень промышленного производства остается на 30–35% ниже довоенного. При этом уже во время войны тарифы на грузовые перевозки были повышены более чем вдвое, что существенно увеличило логистическую составляющую в себестоимости продукции для многих отраслей.

Главной причиной нового тарифного давления бизнес называет хроническую убыточность пассажирских перевозок "Укрзализныци". По оценкам федерации, убытки пассажирского сегмента могут превысить 25 млрд грн в 2026 году, а их покрытие фактически осуществляется за счет грузоотправителей через механизм перекрестного субсидирования. "Повышение грузовых тарифов используется как альтернатива повышению производительности труда и оптимизации расходов Укрзализныци", – отмечают в ФРУ.

В федерации обратили внимание, что объемы грузовых перевозок уже сократились более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом – с более чем 300 млн тонн до около 160 млн тонн в 2026 году. По мнению бизнеса, дальнейшее повышение тарифов лишь ускорит переход грузов на альтернативные виды транспорта и уменьшит доходы самой Укрзализныци.

ФРУ также напомнила, что правительство уже выделило 16 млрд грн на поддержку пассажирских перевозок УЗ в 2026 году, однако этого недостаточно для покрытия всех убытков. Федерация призывает обеспечить полное финансирование пассажирского сегмента за счет государственного бюджета и ввести системный механизм такой поддержки с 2027 года.

По оценкам экспертов, повышение грузовых тарифов на 37% может привести к сокращению ВВП Украины примерно на 96 млрд грн, уменьшению валютной выручки и налоговых поступлений. В ФРУ подчеркивают, что сейчас обсуждается еще большее повышение – более 40%.

В федерации призвали правительство воздержаться от повышения тарифов в 2026 году, обеспечить полное покрытие убытков пассажирских перевозок за счет бюджета и сосредоточиться на повышении эффективности работы "Укрзализныци" и расширении ее грузовой базы.

Ранее первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко заявила, что УЗ должна в первую очередь изменить бизнес-модель, поскольку само по себе повышение грузовых тарифов приводит только к потере грузопотоков и усугубляет финансовые проблемы компании.

