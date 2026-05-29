Киевляне считают, что ответственность за энергостойкость столицы должна взять на себя центральная власть, - соцопрос

Большинство киевлян считают, что защита критической инфраструктуры столицы и ее энергостойкость – это зона ответственности центральной власти. Об этом свидетельствует социологическое исследование группы "Рейтинг".

"54% опрошенных считают, что основную ответственность за обеспечение энергостойкости и защиту критической инфраструктуры столицы Украины от обстрелов несет центральная власть, 32% - местная власть", - отмечают авторы исследования.

В целом приоритетными сферами для городской власти киевляне отметили безопасность в городе (49%), помощь армии (33%) и обустройство бомбоубежищ и укрытий (33%). А также прозрачность власти и борьбу с коррупцией (26%), работу медицинских учреждений (20%), благоустройство дворов и придомовых территорий (20%), качество коммунальных услуг (19%).

Видео дня

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Были опрошены 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности – не более 2,8%.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на публичные обещания помочь столице, центральная власть отказалась финансировать мероприятия по энергостойкости города, в частности восстановление ТЭЦ-5.

Также сообщалось, что Киевсовет в марте принял план стойкости, и город сразу приступил к его реализации за собственные средства. В мае Киев увеличил финансирование мероприятий плана стойкости еще более чем на 9 млрд грн. При этом Кличко подчеркнул, что помощь государства крайне нужна столице, учитывая колоссальные объемы разрушений и повреждений российскими обстрелами.