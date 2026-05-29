Более 80% киевлян считают город комфортным для жизни, более 50% - что Кличко успешно защищает интересы столицы, - опрос

Подавляющее количество киевлян считают свой город комфортным для жизни. Более 50% отмечают, что мэр столицы Виталий Кличко успешно представляет интересы Киева. Об этом говорится в опросе социологической группы "Рейтинг" ко Дню Киева.

"82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни. По сравнению с результатами опроса, проведенного в августе 2021 года, несколько выросла доля киевлян, которые считают столицу комфортной для проживания (с 75% до 82%)", - говорится в сообщении группы "Рейтинг".

Исследование также показало, что абсолютное большинство жителей столицы – 87% – гордятся тем, что проживают в Киеве. Среди основных причин гордости за город респонденты чаще всего называли ее историю и культурное наследие (62%), парки и зеленые зоны (56%), культурную жизнь (46%) и возможности для самореализации (41%).

Треть киевлян отметили, что за время пребывания Виталия Кличко на должности мэра ситуация в городе улучшилась. Противоположного мнения придерживаются четверть жителей. А 35% полагают, что ситуация не изменилась.

Более половины респондентов признают, что Виталий Кличко успешно представляет интересы Киева. А также успешно привлекает международную помощь для ликвидации последствий обстрелов города.

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 методом личного формализованного интервью (face-to-face). Были опрошены 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности – не более 2,8%.

