Россия готова отправлять до 15 БПЛА ради одного украинского солдата, - BI

Массовое производство дешевых FPV-дронов изменило тактику на поле боя.

Беспилотники стали настолько дешевыми, что Россия перешла от нежелания тратить один дрон на одиночного украинского солдата к отправке более десятка штук ради одного человека, заявил представитель министерства обороны Украины.

В начале полномасштабного вторжения России ее войска "никогда не атаковали беспилотниками одиночного солдата или даже группу из трех солдат", пишет Business Insider. "У них определенно были более приоритетные цели", такие как бронетехника или танки, отметил начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины Тарас Березовец.

Но теперь на передовой "они могут использовать до 15 беспилотников, чтобы убить одного солдата", подчеркнул он на саммите Drone Summit 2026 – встрече военных чиновников и лидеров индустрии беспилотников в Латвии, входящей в состав НАТО.

Видео дня

Беспилотники сейчас очень важны

Беспилотники во многом определяют ход войны в Украине для обеих сторон. Одни дроны ведут разведку на поле боя, другие сбрасывают бомбы или просто врезаются в цели и взрываются. Небо до такой степени забито беспилотниками, что маневрирование становится исключительно сложной задачей как для техники, так и для пехоты, пишет СМИ.

Беспилотники создали зоны поражения шириной в километры на передовой, ударные дроны средней дальности разрушают логистические операции, а дальнобойные беспилотники поражают цели на расстоянии тысяч километров. Это жестокая война дронов, которая становится все более роботизированной.

БПЛА оказались особенно эффективными для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в марте, что 90% потерь России на передовой вызваны беспилотниками. Однако Россия также создала значительный арсенал, который она использует для охоты, отслеживания и атак на украинских солдат.

Березовец объяснил, что увеличение количества российских беспилотников, охотящихся за отдельными украинскими солдатами, связано с изобилием недорогих дронов. Они, как оружие атаки и наблюдения, получили подавляющее присутствие в этой войне и фундаментально изменили способы ее ведения.

Боевые дроны, особенно недорогие FPV с видом от первого лица, сейчас "очень дешевые", подчеркнул Березовец. "Вы можете уничтожить танк, который стоит миллионы евро, с помощью одного беспилотника стоимостью 500 долларов (около 20 000 гривень), и это новая экономика войны, полностью меняющая саму природу войны, в том числе и психологически", - отметил он.

В этой войне беспилотники используются для уничтожения и повреждения дорогостоящего вооружения и имущества, такого как танки, вертолеты и системы противовоздушной обороны.

Дешевые беспилотники меняют все

Выгода очевидна, и Украина, и Россия производят это одноразовое оружие миллионами. Это дешевая, расходуемая масса, которая является ключевым элементом современной войны.

Эффективность беспилотников в Украине заставила западные армии развивать более крупные флоты беспилотных систем и улучшать защиту от дронов, в то время как потенциальные противники, включая Россию и Китай, создают свои собственные силы беспилотников.

Война в Украине продемонстрировала преимущества применения на поле боя огромной массы дешевого, одноразового оружия наряду с дорогими, сложнейшими системами, которые часто доступны лишь в ограниченном количестве и на которые западные военные делали упор на протяжении десятилетий.

Западным армиям, возможно, не придется полагаться на беспилотники так же сильно, как это делает Украина, но официальные лица в Европе, США и НАТО признают, что их использование меняет характер будущих войн и ставит вопросы о том, готов ли Запад к этому.

Березовец заявил, что странам-партнерам следует "опираться на наш опыт", обучаясь ведению войны беспилотников у Украины и вместе с ней.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия запускает все больше управляемых операторами "Шахедов". Для этого Россия оснащает свои "Шахеды" сетевыми модемами, передавая сигналы от дрона к дрону в воздухе или через антенны в оккупированных районах Украины, в Беларуси или самой РФ.

Кроме того, мы также рассказывали, что на фоне тупика в Украине Путин готовится повышать ставки. Он может резко усилить воздушные атаки на украинскую столицу в надежде, что это укрепит его внутренние рейтинги и убедит ее в том, что Москва все же способна победить в этой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: