Украину нужно освободить от квот на сталь в рамках новой торговой меры ЕС, – Лука Занотти

Генеральный директор украинской промышленной компании ИНТЕРПАЙП Лука Занотти считает, что Украину нужно освободить от квот на сталь в рамках новой торговой меры ЕС.

"Мы ищем не только дипломатию", – сказал он во время видеоинтервью американскому изданию Politico, напомнив, что три основные институции Евросоюза согласились, что Украина является особым случаем, имеющим право на торговые льготы после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Есть конкретная формулировка о том, что Украина сталкивается с "исключительной и неотложной ситуацией безопасности", и это приводит к особому статусу", – сказал он.

Видео дня

Занотти также сказал: "В Европе есть силы, которые имеют сильное политическое намерение исказить дух и формулировки" законов, касающихся Украины.

По его словам, если ЕС введет квоты для Украины, где производство стали сократилось на 80% по сравнению с показателями до 2022 года, это будет "очень тяжелым шагом назад".

Напомним, что ЕС удвоит импортную пошлину на сталь с 1 июля до 50%. В то же время квота, позволяющая ввозить определенные количества без налогообложения, будет сокращена почти вдвое.

Вас также могут заинтересовать новости: