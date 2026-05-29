Президент Румынии пообещал 'соразмерный ответ' на атаку российского дрона

Румыния вызвала российского посла.

Президент Румынии Никушор Дан опубликовал разгневанный комментарий в соцсетях после удара российского дрона по многоэтажке и заявил, что "примет соразмерные меры". Как пишет The Guardian, он также созвал сегодня утром заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ответных мер.

"То, что произошло сегодня в Галаце, является прямым следствием агрессивной войны России против Украины, безответственного и неизбирательного использования Москвой этих систем вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического игнорирования международного права. Нет никакой двусмысленности в отношении виновника или причины этой агрессии", - заявил он.

Президент страны также подчеркнул, что Румыния является членом НАТО и ни в коем случае не допустит, чтобы агрессивная война, развязанная Россией против Украины, была перенесена на ее граждан.

Также Румыния вызвала российского посла. Власти уже проинформировали союзников и генерального секретаря НАТО Марка Рютте о происшествии.

"Мы официально сообщим, какие последствия эта безответственность со стороны Российской Федерации будет иметь для дипломатических отношений между нашими странами, а также о следующих шагах на европейском уровне в отношении пакетов санкций", – заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цойу в X.

Она назвала инцидент "чрезвычайно серьёзной и безответственной эскалацией".

Инцидент с российским дроном в Румынии

Ночью 29 мая в румынском городе Галац российский дрон упал на многоэтажку, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате этого инцидента пострадали два человека.

Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник был российским. По словам директора областной службы скорой помощи Галаца Даниэлы Энчу, женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию. Всего из дома были эвакуированы или вышли самостоятельно около 70 человек.

