Холоднее всего будет в 5 областях: синоптик дала прогноз погоды для Украины на последние дни весны

Порывистый ветер наконец утихнет.

В выходные 30-31 мая в большинстве областей Украины ожидается низкая температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня и в субботу, и в воскресенье ожидается всего +12...+17 градусов, в западных областях немного теплее, +19...+23, на Закарпатье до +24 градусов", – рассказала она.

По данным Диденко, особенно холодно будет днем в воскресенье в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях – всего +10...+13 градусов.

"Преобладать будет влажная погода, дожди периодические - практически повсеместно, только 30 мая в западной части - без осадков. Ветер завтра еще будет порывистым, в воскресенье ослабнет, стихнет. Преимущественно северо-западный", - добавила синоптик.

Согласно прогнозу, в Киеве 30-31 мая временами будет идти дождь, дневная температура воздуха ожидается в пределах +12...+14 градусов.

Как сообщал ранее УНИАН, лето в Украине начнется с дождей. По прогнозу синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, в начале июня с запада придет новый циклон, который вызовет кратковременные дожди в большинстве областей, местами - с грозами. Он отметил, что среднемесячная температура в первый летний месяц ожидается в пределах 19...23 градусов тепла, а в Карпатах и в Крымских горах – 16...20 градусов, что на 1,5 градуса выше климатической нормы.

Также мы писали, что после волны похолодания в Украину идет ощутимое потепление. Несмотря на кратковременные дожди в первые летние дни в большинстве областей, по словам Семилита, станет немного теплее. В ночные часы ожидается 10-16 градусов, а дневные максимумы будут достигать 21-27 градусов.

