Власти Румынии рассматривают возможность применения статьи 4 НАТО, – NYT

Статья 4 НАТО позволяет государству-члену инициировать официальное обсуждение среди союзников вопросов, касающихся угроз его безопасности.

В пятницу министр иностранных дел Румынии назвал статью 4 учредительного договора НАТО "инструментом, которым Румыния может воспользоваться" после того, как беспилотник, который, по словам официальных лиц, был российским, врезался в жилой дом в стране, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что статья 4, которая позволяет членам НАТО начинать официальные обсуждения угроз их безопасности, вновь оказалась в центре внимания после вторжения России в Украину в 2022 году, особенно на фоне многочисленных вторжений российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в телеинтервью заявила, что инцидент с беспилотником, произошедший в пятницу, 29 мая, "относится к категории инцидентов, оправдывающих применение таких инструментов", как статья 4.

Как говорится в статье, в пятницу НАТО обвинило "безответственность России" в атаке дрона, произошедшей на фоне усилившихся опасений, что Россия может попытаться расширить войну за пределы Украины, чтобы нацелиться на страну НАТО – и что НАТО может быть вынуждено ответить. Издание напоминает, что Украина не является членом альянса, но Румыния – да.

Статья 5 НАТО

Издание напомнило, что статья 5 НАТО обязывает членов рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех. Когда было создано НАТО, статья 5 поставила Западную Европу под защиту США, поскольку Советский Союз закреплял свое господство над Центральной и Восточной Европой.

"С момента основания НАТО к альянсу присоединились еще 20 европейских государств: Албания, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша, Турция, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Всего альянс насчитывает 32 члена", – отмечается в публикации.

Примечательно, что НАТО применило статью 5 лишь один раз за всю свою историю – на следующий день после терактов 11 сентября 2001 года в США.

"Это привело к участию НАТО в войне в Афганистане под руководством США, где альянс сохранял свое присутствие с 2003 по 2021 год", – сообщает издание.

Статья 4 НАТО

Добавляется, что статья 4 позволяет государству-члену инициировать официальное обсуждение среди союзников вопросов, касающихся угроз его безопасности. Применение статьи 4 не обязывает НАТО к военным действиям, но является необходимым шагом на пути к принятию НАТО решения о применении статьи 5.

"Применение статьи 5 часто ассоциируется с военными последствиями, однако Договор о НАТО предусматривает лишь, что члены Альянса "окажут помощь" стороне, подвергшейся нападению. Это может также означать экономическую или политическую поддержку", – поясняется в публикации.

Издание поясняет, что статья 4 предусматривает, что члены Альянса "будут проводить консультации между собой, когда, по мнению любого из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон окажутся под угрозой".

Применит ли Румыния статью 4 НАТО

Румынские власти заявили, что статья 4 является одним из инструментов, которые они рассматривают, обдумывая ответ на атаку дрона, упавшего на крышу жилого комплекса в городе Галац, крупном речном порту. Однако они не решились заявить, что применят ее.

"Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – сказала министр иностранных дел Румынии.

В то же время президент Румынии Никусор Дан заявил, что созвал Совет национальной обороны и "поручит принять адекватные меры в отношении Российской Федерации".

"Беспрецедентный характер события требует решительной, скоординированной и адекватной реакции. Румыния является членом НАТО и ни в коем случае не допустит, чтобы агрессивная война, которую ведет Россия против Украины, перекинулась на ее граждан", – написал он в соцсетях.

Издание отметило, что с момента основания НАТО в 1949 году к статье 4 обращались девять раз, в частности 24 февраля 2022 года – в день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В частности, Польша применила эту статью в сентябре после того, как истребители НАТО сбили российские беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство.

"Российские беспилотники ранее уже пересекали границу Польши, но это был первый случай, когда их сбили над территорией страны-члена НАТО", – говорится в публикации.

Издание добавило, что после этого инцидента НАТО решило усилить свою оборону, в частности путем увеличения воздушного патрулирования и мобилизации наземных систем перехвата, продемонстрировав, как легко война в Украине может перекинуться за пределы границ.

Инцидент с дроном РФ в Румынии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз "продолжит усиливать давление на Россию" и "готовит 21-й пакет санкций". Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала этот инцидент "вопиющим и серьезным нарушением суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства". Каллас подчеркнула, что Россия давно перестала уважать границы, и добавила, что Москве нельзя позволять безнаказанно нарушать европейское воздушное пространство. Глава НАТО Марк Рютте заявил, что поговорил с президентом Румынии об инциденте, и заверил его в "абсолютной солидарности" НАТО.

Также мы писали, что в румынском городе Галац дрон упал на жилой многоэтажный дом, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв и возник пожар. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац сообщил о двух пострадавших в результате инцидента. Минобороны Румынии заявило, что беспилотник, упавший на многоэтажный дом в Галаце, был российским. В ведомстве отметили, что в ночь на 29 мая Россия атаковала дронами гражданские и инфраструктурные объекты Украины у границы. Один из российских БПЛА залетел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого дома. По словам директора областной службы скорой помощи Галаца Даниэлы Энчу, женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию.

