80% киевлян одобряют создание на Бессарабской площади на месте памятника Ленину сквера с фонтаном, - опрос

Около 80% жителей столицы поддерживают инициативу обустроить безбарьерное общественное пространство с фонтаном на месте бывшего памятника Ленину на Бессарабской площади на средства меценатов. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", посвященный Дню Киева.

В частности, 58% опрошенных полностью поддерживают эту идею, 21% – скорее поддерживают. Еще 6% респондентов ответили, что скорее не поддерживают инициативу, 11% – полностью не поддерживают, 5% – затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Были опрошены 1200 респондентов – жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности – не более 2,8%.

Напомним, памятник Ленину на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик повалили активисты в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор продолжаются дискуссии, что должно появиться на его месте. В 2025 году было предложено создать там безбарьерное общественное пространство с фонтаном за средства меценатов. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже начала процедуры закупки через электронную систему Prozorro. Завершить работы планируется в 2027 году.

Как заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, по проекту на месте памятника Ленину планируется обустроить пространство в соответствии с принципами "доступности и современных стандартов городской среды". В частности, на рендерах видны два наземных перехода, которых там раньше не было. Кроме того, на площади планируют сделать озеленение, оборудовать скамейки, освещение, дорожки и фонтан, подобный тому, что есть на Владимирской горке.

