Стартует летний сезон: УЗ увеличит количество поездов на некоторых рейсах и вернет 'легенду'

В ближайшее время на ежедневные рейсы будут переведены семь пар поездов.

С начала лета "Укрзализныця" вносит изменения в расписание ряда поездов из-за изменения спроса в летний период.

Как сообщила пресс-служба УЗ, в частности, компания уменьшает количество вагонов в поездах на маршрутах, которые пользуются меньшим спросом, и передислоцирует их на рейсы, где спрос наибольший. Это позволяет в условиях дефицита парка назначать дополнительные поезда и увеличивать количество вагонов на наиболее востребованных рейсах.

Уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переведут семь пар поездов:

№4/3 Ужгород – Днепр;

№86/85 Львов – Запорожье;

№128/127 Львов – Кривой Рог, Запорожье;

№78/77 Ковель – Одесса;

№88/87 Ковель – Днепр;

№7/8 Харьков – Одесса;

№121/122 Николаев – Киев;

Также "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №143/144 Сумы – Рахов.

"Маршрут вновь соединит Северную Слобожанщину и Сиверщину с Западом страны и обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой", – говорится в сообщении.

Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной также назначен дополнительный поезд №227/228 Киев – Черновцы. Поезд будет курсировать через день через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.

Отмечается, что продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. Глубина продажи билетов зависит от конкретного направления и составляет от 5 до 20 суток до даты отправления.

Этим летом приобрести билет на поезд украинцам будет еще сложнее, чем в прошлом году. Спрос на перевозки стремительно растет, тогда как часть вагонов повреждена из-за российских обстрелов, а значительное количество подвижного состава требует ремонта или списания, сообщала пресс-служба "Укрзализныци".

Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе отмечала, что сценарий сокращения поездов – маловероятен. По ее мнению, "Укрзализныця" будет пытаться этого не допустить, ведь это влияет на пассажиров, настроения в обществе.

