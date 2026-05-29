Россия запускает все больше управляемых операторами 'Шахедов', – Business Insider

Управляемые дроны могут охотиться на движущиеся цели и обходить ПВО.

Россия запускает все большее количество "Шахедов", которыми дистанционно управляют операторы. Это позволяет им атаковать движущиеся цели в Украине и избегать перехвата, говорится в статье Business Insider.

Помимо "Шахедов", летящих по запрограммированным маршрутам и предназначенных для поражения запланированных целей, Россия все чаще использует "Шахеды", которыми операторы управляют в режиме онлайн. Для этого Россия оснащает свои "Шахеды" сетевыми модемами, передавая сигналы от дрона к дрону в воздухе или через антенны в оккупированных районах Украины, в России или Беларуси.

По словам первого заместителя министра обороны Украины Алексея Вискуба, который общался с журналистами, операторское управление позволяет "Шахедам" маневрировать и уклоняться от перехвата. Эти дроны также представляют большую угрозу для Украины.

"Наиболее критичным является то, что управляемые "Шахеды" могут атаковать динамические цели, в том числе наши экипажи", – сказал он.

Некоторые "Шахеды" были зафиксированы с воздушно-воздушными ракетами, что делает их серьезной угрозой для самолетов.

Эксперт Центра анализа морских исследований Сэмюэл Бендетт назвал управляемые "Шахеды" средствами точного поражения и сравнил их с FPV-дронами. Ранее, по его оценке, ударные дроны поражали стационарные объекты, однако "новая возможность для пилота маневрировать этим дроном позволяет поражать многие движущиеся военные цели, такие как крупные транспортные средства, военные системы", а также людей.

Бендетт отметил, что, поскольку "Шахеды" несут крупные боевые части, "повреждения от такой атаки могут быть значительными". Например, российские дронные атаки на железнодорожную сеть Украины оказались смертоносными и разрушительными.

Помимо способности поражать движущиеся цели, управляемые операторами "Шахеды" создают серьезные трудности для украинских военных ПВО, поскольку российские пилоты могут использовать встроенные камеры, чтобы уклоняться от перехватчиков.

Как растет количество "Шахедов"

Напомним, что, по словам заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла Елизарова, российские захватчики увеличивают количество ударных дронов, запускаемых против Украины. Количество запущенных за один день дронов-камикадзе уже превышает 700 штук. При этом цели достигают только несколько десятков из них.

Модернизация "Шахедов" – больше новостей

Добавим, что успешное противодействие ударным дронам поставило россиян перед необходимостью постоянно совершенствовать "Шахеды". В частности, враг начал устанавливать на некоторые "Шахеды" средства радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским БПЛА и запускает большое количество дронов-имитаторов.

