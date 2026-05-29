Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился

Android 17 уже проходит этап бета-тестирования, однако полноценный релиз новой ОС состоится только летом. Одной из первых ее получат устройства Samsung, более того, уже известен список моделей, которые точно смогут обновиться до One UI 9 на базе Android 16. Их владельцам как минимум до 2027 года не придется думать об апгрейде.

По данным издания BGR, фирменную оболочку Samsung One UI 9 получат более 70 гаджетов корейского производителя – среди которых как флагманы, так и модели среднебюджетного и бюджетного уровня.

Серия Galaxy S

Видео дня
Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился
  • Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26
  • Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23, Galaxy S23 FE

Серия Galaxy Z

Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился
  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 5

Серия Galaxy A

Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился
  • Galaxy A57 5G
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A37 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A24
  • Galaxy A17 5G
  • Galaxy A17 4G
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A16 4G
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A15 4G
  • Galaxy A07 5G
  • Galaxy A07 4G
  • Galaxy A06 5G

Серия Galaxy M

Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился
  • Galaxy M56 5G
  • Galaxy M55s 5G
  • Galaxy M55 5G
  • Galaxy M54 5G
  • Galaxy M36 5G
  • Galaxy M34 5G
  • Galaxy M17 5G
  • Galaxy M17e 5G
  • Galaxy M16 5G
  • Galaxy M15 5G
  • Galaxy M07
  • Galaxy M06 5G

Серия Galaxy F

Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился
  • Galaxy F70e 5G
  • Galaxy F56 5G
  • Galaxy F55 5G
  • Galaxy F54 5G
  • Galaxy F36 5G
  • Galaxy F34 5G
  • Galaxy F17 5G
  • Galaxy F16 5G
  • Galaxy F15 5G
  • Galaxy F07 5G
  • Galaxy F06 5G

Серия Galaxy Xcover

Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился
  • XCover 7 Pro
  • XCover 7
  • XCover 6 Pro

Список устройств, которые обновятся до Android 17, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску бюджетный флагман Galaxy S26 FE будет поставляться с Android 17 прямо "из коробки2.

Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A13 и другие популярные модели.

Вас также могут заинтересовать новости: