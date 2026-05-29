Какие смартфоны Samsung получат обновление до Android 17: список расширился

Android 17 уже проходит этап бета-тестирования, однако полноценный релиз новой ОС состоится только летом. Одной из первых ее получат устройства Samsung, более того, уже известен список моделей, которые точно смогут обновиться до One UI 9 на базе Android 16. Их владельцам как минимум до 2027 года не придется думать об апгрейде.
По данным издания BGR, фирменную оболочку Samsung One UI 9 получат более 70 гаджетов корейского производителя – среди которых как флагманы, так и модели среднебюджетного и бюджетного уровня.
Серия Galaxy S
- Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26
- Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE
- Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23, Galaxy S23 FE
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 5
Серия Galaxy A
- Galaxy A57 5G
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A37 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17 4G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16 4G
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15 4G
- Galaxy A07 5G
- Galaxy A07 4G
- Galaxy A06 5G
Серия Galaxy M
- Galaxy M56 5G
- Galaxy M55s 5G
- Galaxy M55 5G
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M36 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy M17 5G
- Galaxy M17e 5G
- Galaxy M16 5G
- Galaxy M15 5G
- Galaxy M07
- Galaxy M06 5G
Серия Galaxy F
- Galaxy F70e 5G
- Galaxy F56 5G
- Galaxy F55 5G
- Galaxy F54 5G
- Galaxy F36 5G
- Galaxy F34 5G
- Galaxy F17 5G
- Galaxy F16 5G
- Galaxy F15 5G
- Galaxy F07 5G
- Galaxy F06 5G
Серия Galaxy Xcover
- XCover 7 Pro
- XCover 7
- XCover 6 Pro
Список устройств, которые обновятся до Android 17, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску бюджетный флагман Galaxy S26 FE будет поставляться с Android 17 прямо "из коробки2.
Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A13 и другие популярные модели.