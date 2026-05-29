Нарушители дорого заплатят: названы 'скрытые' правила дорожного движения в Европе

Водителей предупреждают о малоизвестных правилах дорожного движения в Европе, из-за которых туристы могут получить крупные штрафы во время поездок за границу. Как пишет Express, из-за подорожания авиаперелетов все больше британцев отправляются в континентальную Европу на собственных автомобилях. В то же время эксперты отмечают: незнание местных законов может стоить водителям тысяч евро и испортить отпуск.

Специалисты компании Footman James советуют перед поездкой внимательно ознакомиться с правилами страны, куда вы направляетесь, а также проверить страховку и ее условия.

В частности, Саманта Смит, руководитель отдела специализированного досуга в Footman James, сказала: "Вождение автомобиля в континентальной Европе – это фантастический опыт, особенно для тех, кто любит путешествовать на классическом автомобиле. Однако законы и требования могут существенно различаться в разных странах…".

Специалист предупредила: важно убедиться, что у вас есть подходящая автостраховка, проверить, есть ли в ней ограничения по пробегу и достаточное покрытие для поездки, которую вы планируете совершить.

"Потратить время на понимание правил и подготовку вашего автомобиля может иметь решающее значение для приятной поездки", – добавила Смит

Так, во Франции, например, запрещено использовать навигаторы, которые показывают точное расположение камер контроля скорости. За нарушение могут оштрафовать на сумму до 1500 евро, а также конфисковать устройство или даже автомобиль.

В Германии водителям грозят штрафы, если они остановятся на автобане из-за пустого бака. Такую ситуацию там могут расценить как нарушение, а штраф составит от 30 до 70 евро.

В Португалии запрещено перевозить запасные канистры с бензином. За наличие топлива в автомобиле водителю может грозить штраф от 1500 до 15 тысяч евро.

В Финляндии водители обязаны постоянно ездить с включенными фарами – даже днем и во время остановки. А мигание фарами там часто означает предупреждение об аварии или диких животных на дороге.

В Швейцарии люди, носящие очки или контактные линзы, должны иметь при себе запасную пару. Кроме того, автомобиль должен быть обозначен наклейкой со страной регистрации, например "UK".

В Испании же могут оштрафовать за вождение босиком или в шлепанцах, если полиция решит, что такая обувь мешает полноценно контролировать автомобиль. Штраф за это может достигать 200 евро.

