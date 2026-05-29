Предательница Повалий схлопотала 12 лет тюрьмы и лишилась всех песен

Бывшую народную артистку Украины и экс-народного депутата от запрещенной "Партии регионов" Таисию Повалий приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, государству передали имущественные права на ее музыкальные произведения.

Как сообщает Офис генерального прокурора, прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что Повалий после 2014 года уехала в Россию и системно поддерживала государство-агрессора.

"Она участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы", – отметили в прокуратуре и добавили, что речь идет о преступлениях по ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Так, 28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в пользу государства.

Российская история Повалий

Отмечается, что согласно материалам производства, после Революции Достоинства Повалий проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность. В 2023 году она получила гражданство России.

"Она участвовала в концертах в поддержку так называемой "СВО" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских СМИ", – подчеркнули в ОГП.

Активы певицы

В прокуратуре также напомнили, что в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о взыскании в доход государства активов Повалий, в частности, земельных участков и недвижимости в Киевской области.

Также речь шла о транспортных средствах, оружии и имущественных правах на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права были официально зарегистрированы на государство Украина.

Реакция Повалий на конфискацию дома

Как сообщалось, ранее Повалий отреагировала на конфискацию судом дома под Киевом. Она заявила, что этот дом когда-то купила ее мать.

Кроме того, певица-предательница отметила, что дом забрали не у нее, а "у пенсионерки, которая 80 лет прожила в Украине и собиралась вернуться".

