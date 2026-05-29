Сибига назвал два фактора, которые укрепляют позицию Украины на переговорах

Он отмечает, что участие США в мирных усилиях по-прежнему имеет огромное значение.

Украина удержала позиции и стабилизировала фронт, наша армия является самой боеспособной на континенте, и все это существенно укрепляет наши позиции за столом переговоров. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

"Сегодня наши оценки и оценки наших партнеров совпадают: Украина удержала позиции и стабилизировала фронт, позиции на поле боя как никогда сильны, наша армия самая боеспособная на континенте. И все это существенно укрепляет наши позиции за столом переговоров", - подчеркнул министр.

Сибига сказал, что пока Россия не демонстрирует признаков готовности к дипломатии. Происходит усиление террора и ультиматумов.

"Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области и дополнительно настаивает, чтобы там был российский флаг, валюта, юрисдикция. Это неприемлемо. Украина не примет никаких формул в ущерб суверенитету или территориальной целостности", - отметил чиновник.

Он добавил, что видение Украины заключается в том, что прекращение боевых действий на линии соприкосновения способно открыть путь к более широким переговорам.

Роль США и встреча лидеров

"Мы благодарны Соединенным Штатам за их роль в попытках завершить войну. В то же время из-за неконструктивной позиции Москвы не видим прогресса", - сказал Сибига.

По его словам, мирные усилия под лидерством США сейчас находятся на паузе, но участие Америки остается крайне важным.

"Можно констатировать, что трехсторонний формат на уровне делегаций достиг предела результативности. Необходима встреча на уровне лидеров", - отметил министр.

Усиление роли Европы

Он также отметил возможность увеличения роли Европы в мирных усилиях. По словам чиновника, Европе предлагается направить усилия на решение конкретных проблем.

"Это могут быть различные типы прекращения огня: от так называемого аэропортного перемирия до прекращения ударов по морским портам, энергетике, водоснабжению", - сказал Сибига и добавил, что это также могут быть ядерные или гуманитарные вопросы.

Чиновник подчеркнул, что Россия не достигла и не достигнет никаких стратегических целей в этой войне, а за Украиной сегодня стоит весь мир.

Чем угрожает Москва

Как сообщалось, ранее издание The New York Times отметило, что РФ угрожает Украине "ядеркой", но на самом деле призывает США вернуться к переговорам. Таким образом Россия стремится продемонстрировать силу и способность к эскалации, поскольку находится в безвыходной ситуации как на передовой, так и за столом переговоров.

Аналитики указывают, что угрозы Москвы атаковать Киев частично были предупреждением о том, как далеко Россия может зайти, если США не возобновят участие в переговорах.

