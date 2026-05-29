Популярный украинский певец рассказал, находится ли до сих пор в браке с женой-иностранкой

Пара поженилась в 2019 году.

Популярный украинский певец Влад Дарвин откровенно заговорил о своей личной жизни. В частности, он ответил, находится ли он до сих пор в браке с женой Кристиной.

Не секрет, что исполнитель хита "Три сестри" ранее рассказывал о непростом периоде в отношениях с любимой, из-за которого они обращались к психологам. Впоследствии ходили слухи, что супруги больше не вместе. Однако на днях сам Влад признался, что на самом деле происходит в его браке.

"Мы живем вместе, у нас все хорошо. Жена занимается сыном. Он ходит в специальную школу раннего развития: лего, английский, арифметика и т.д. А жена посвятила себя почти полностью воспитанию своего сына", - отметил певец в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

Он также добавил, что, несмотря на свой насыщенный график, старается не упускать возможности провести время с 5-летним Рональдом.

"Стараюсь один час в день играть с сыном. Потому что для него игра – способ познавать мир. Например, играем в логистику", – подчеркнул Влад.

Напомним, ранее актриса Дарья Петрожицкая впервые рассказала об отношениях с женихом, который находится за пределами Украины во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: