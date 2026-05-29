В Минобороны Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, врезавшийся в дом

Бухарест раскрыл подробности инцидента в Галаце.

Министерство обороны Румынии прокомментировало тот факт, что военные не перехватили российский беспилотник, который врезался в десятиэтажный жилой дом в городе Галац, сообщает телеканал Digi 24.

Бригадный генерал Георге Максим назвал сразу несколько причин, почему сбить дрон не удалось.

"Первое ограничение, которое у нас есть, является юридическим: мы не можем вести огонь так, чтобы это затрагивало воздушное пространство соседней страны. Кроме того, для поражения воздушной цели требуется определенное время, которое включает обнаружение, идентификацию и поражение. 4 минуты, которые были в нашем распоряжении, были чрезвычайно коротким временем", – заявил Максим.

Отдельно встал вопрос о системах "Гепард", которые тоже не сработали. Как пояснил генерал, в условиях мирного времени армия не может размещать такое вооружение без согласия владельцев земельных участков и объектов.

"Мы должны иметь согласие собственников, хозяйствующих субъектов, чтобы размещать такие системы, которые имеют ограниченную дальность действия от 1,5 км до 6 км… Потому что частная собственность защищена законом. Сейчас мирное время. Там, где мы получили согласие, мы установили системы. Там, где мы не получили согласия, мы не устанавливали", – сказал он.

Максим также отметил, что имеющиеся системы ПВО были разработаны еще до 2023 года – то есть до начала масштабной "дроновой войны".

Пресс-секретарь Минобороны Кристиан Поповичи, со своей стороны, добавил, что армия "не может рисковать создавать больше угроз, чем может предотвратить", и подчеркнул, что военные действуют в жестких правовых рамках.

Инцидент с российским дроном в Румынии – что известно

В городе Галац дрон упал на жилой многоэтажный дом, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар.

НАТО осудило "безрассудство России" в связи с падением дрона. МИД Румынии назвал инцидент "серьезной и безответственной эскалацией со стороны РФ" и сообщил, что попросил союзников ускорить передачу антидроновых средств. В ведомстве также подчеркнули, что Россия "несет прямую ответственность" за эти действия, и пообещали действовать "с максимальной твердостью для усиления международного давления" на Москву.

На этом фоне Европа анонсировала подготовку 21-го пакета санкций против Москвы. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала событие "вопиющим нарушением суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства", а генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс "готов защищать каждый дюйм территории союзников".

