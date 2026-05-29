В Киеве объявили I уровень опасности до конца дня: что происходит с погодой

Людей призывают держаться подальше от рекламных щитов и крупных деревьев.

До конца дня 29 мая в Киеве и области будет опасная погода – ожидаются порывы ветра 15–20 метров в секунду.

Как отмечает Украинский гидрометеорологический центр в своем Telegram-канале, речь идет об I уровне опасности, желтом.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также Киевская городская государственная администрация в связи с этим предупреждением отметила, что специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Кроме того, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Похолодание на "Последний звонок"

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отметил, что 29 мая в Украине и Киеве будут идти дожди, однако это будут кратковременные осадки.

Так, в Киеве это будут небольшие осадки, ночью – более локальные. Температура ночью составит 8–10 градусов тепла, а днем – 15–17 градусов тепла.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в выходные 30-31 мая в большинстве областей Украины ожидается низкая температура воздуха. Особенно холодно будет днем в воскресенье в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях - всего +10...+13 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: