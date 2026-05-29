Ценность 'Орешника' сомнительна: аналитики заявили, что в ракете не работает главный элемент

С большой долей вероятности, российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" пока только проходит испытания, при этом не очень успешно, сообщает Defense Express.

Издание пришло к такому выводу, поскольку общая картина с четырьмя, а не тремя ударами "Орешником" по территории Украины, один из которых пришелся на временно оккупированную территорию Донецкой области, не укладывается в логику применения такого вооружения.

Кроме того, сама разработка этой ракеты растянулась на десятилетия, поскольку началась еще в 2000-х годах на основе советских наработок. Аналитики сообщили, что первый запуск "Орешника" был осуществлен еще 15 лет назад, когда ракета еще называлась РС-26 "Рубеж".

"При этом до сих пор нет признаков штатной работы главного элемента всей ракеты – разделительной головной части с боевыми блоками индивидуального наведения", – говорится в статье.

Издание рассказало, что одной общей чертой всех запусков по Украине баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является то, что во всех случаях боевые блоки падали рядом друг с другом.

"А вся суть "Орешника" в том, что эта ракета имеет раздельную головную часть с блоками индивидуального наведения, которая позволяет поражать различные цели на значительных расстояниях друг от друга", – поясняется в публикации.

Приводится пример, что в баллистической ракете РСД-10 "Пионер-УТТХ" три блока разлетались на расстояние до 100 км. Отмечается, что в случае с "Орешником" речь идет либо о шести отдельных боевых блоках в шести группах с ложными целями, либо вообще о 36 блоках, каждый из которых должен поразить свою цель.

Издание считает, что нет никакого смысла направлять сразу все ядерные заряды в одну точку, поскольку первый же взрыв повредит другие боевые части, которые только приближаются к цели.

Аналитики объяснили, что в России даже во время третьего и четвертого запуска не смогли обеспечить или даже не планировали испытания работы блока индивидуального наведения, так называемого "автобуса".

"При этом требования к точности позиционирования и работе маневренных двигателей этого блока чрезвычайно жесткие, поскольку погрешность при разведении в несколько метров в секунду или долю градуса приводит к промаху на километры", – добавляется в статье.

Отмечается, что этот блок у "Орешника", судя по имеющимся фото обломков, точно есть, а после удара по Белой Церкви он даже относительно хорошо сохранился и уже исследуется. Однако очередной запуск почему-то не выполняет свою единственную задачу.

"Возможно, этот блок к этим испытаниям еще просто не готов. Хотя без него ценность "Орешника" более чем сомнительна даже для российского генералитета", – констатирует издание.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс на заседании Совета безопасности ООН заявила, что США решительно осудили недавние удары России по Киеву, в частности применение ракеты "Орешник". Брюс назвала это "опасной и варварской эскалацией". Она подчеркнула, что в результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, были разрушены культурные и жилые здания. Брюс предостерегла Россию от систематических ударов по Киеву и призвала к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к прочному миру.

Также мы писали, что украинские следователи после изучения обломков "Орешника" установили, что ракета несла боеголовки, которые были инертными имитаторами, металлическими и бетонными блоками без взрывчатого вещества. Примечательно, что эти же элементы были найдены и во время предыдущих атак РФ этим видом вооружения. Эксперты на местах попадания этой ракеты обнаружили кратеры диаметром примерно три метра и глубиной два метра, размеры которых соответствуют блокам тяжелых металлов, а не взрывным боеголовкам. Объясняется, что это подрывает заявления Кремля об уникальной способности этого оружия к глубокому проникновению.

