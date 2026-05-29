Снижение прайс-кепов стало одной из причин отключений электроэнергии весной, – Кудрицкий

Экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что решение НКРЭКП снизить прайс-кепы весной сделало импорт электроэнергии экономически невыгодным и вызвало новые отключения даже в теплое время года.

По его словам, после зимних дефицитов регулятор вернул жесткие ценовые ограничения, из-за чего рынок снова лишился возможности нормально привлекать ресурсы из Европы.

"Они не снизились, их снизили. Их снизил, есть такой регулятор НКРЭКП", – подчеркнул Кудрицкий.

Он пояснил, что интеграция украинского рынка с ЕС должна устранить возможность ручного вмешательства в ценообразование и сделать невозможными подобные решения в будущем.

"Объединение рынков прежде всего дает нам прививку от идиотизма", – заявил экс-глава "Укрэнерго".

Кудрицкий добавил, что украинские прайс-кепы остаются фактически уникальным явлением для Европы, где ценовые ограничения либо не применяются, либо не влияют на рынок из-за значительно более высокого уровня.

Ранее народный депутат Андрей Жупанин заявил, что повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии уменьшило потребность Украины в аварийной помощи.

