'Дети будут отвечать': Тополя резко ответила на слухи об изменах и пригрозила 'бумерангом'

Певица пообещала "ответ" всем, кто ее "порочит".

Известная украинская певица Елена Тополя в резкой форме ответила на слухи о том, что она изменяла своему уже бывшему супругу – фронтмену группы "Антитела" Тарасу Тополе. При этом исполнительница неожиданно пригрозила всем, кто распространяет эти слухи, "бумерангом", мол, текущий год – очень справедливый.

"Я имела полное право заниматься своей личной жизнью, как я хочу. Я никому ничего плохого не сделала, и я не делала это в браке", - заявила певица в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", говоря о скандале с шантажом и провокационным видео с ее участием.

При этом Тополя добавила, обращаясь к тем, кто ее "порочит":

"То, что пытались разнести совершенно другую информацию, которая порочит меня… что хотите, то и делайте. Но каждое слово, каждое действие обязательно вернется. Помните об этом, особенно тогда, когда у вас есть дети, которые будут далее отвечать за каждое ваше действие. Если вы делаете зло или порочите кого-то неправдой, обязательно будет ответ. Вот просто не сомневайтесь. Этот год очень справедливый, и я вам это покажу".

Напомним, 19 января Елена Тополя заявила, что ее шантажирует 23-летний парень, с которым она встречалась. По ее словам, он якобы за деньги втерся к ней в доверие и без ее согласия снял на видео их встречу. На данный момент продолжается досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства.

Как отметила Тополя, расследование близится к своему завершению.

"Завтра встречаюсь с адвокатом как раз о том, что я могу говорить, потому что определенный этап пройден… И я буду готовить новости. Я была вынуждена публично об этом говорить, потому что это незаконно, это неправильно. Это аморальные вещи", - заявила певица.

