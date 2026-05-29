'Ущипни меня, что это не сон': Николас Карма станет гостем выпуска 'Караоке на майдане' ко Дню Киева

Поющая Контрактовая площадь и сотни голосов, поднявшихся в унисон: команда проекта "Караоке на майдане" подготовила специальный выпуск легендарного шоу ко Дню Киева, который собрал горожан и гостей на историческом Подоле.

Телеканал ТЕТ и "Королівський смак" вернули любимое народное шоу ради важной миссии – поддержки реабилитационного центра "Титановые". Праздничный выпуск станет прекрасной возможностью объединить сотни людей на площадке и у экранов ради помощи нашим ветеранам.

Программа начнется с композиции "Як тебе не любити, Києве мій" – одной из самых известных песен о столице, созданной композитором Игорем Шамо на слова Дмитрия Луценко. Написанная более шести десятилетий назад специально ко Дню Киева, она и сегодня звучит так же искренне и проникновенно. В праздничном выпуске ее будут исполнять сотни людей под открытым небом, и этот момент станет настоящим музыкальным признанием в любви городу, который продолжает жить, бороться и вдохновлять.

Особым гостем эфира станет Николас Карма – артист, блогер и певец, для которого появление на сцене "Караоке на майдане" оказалось очень личной историей. Именно здесь много лет назад начался его путь к популярности. Еще в 2014 году будущий артист Николай Бучак был обычным участником шоу и мечтал о сцене и признании. Сегодня же он возвращается в проект уже в статусе одного из самых известных блогеров.

Во время съемок Николас не скрывал эмоций и прямо со сцены поделился со зрителями своими воспоминаниями:

"Ущипните меня, потому что это как сон. Я действительно стою на "Караоке на майдане". Прошло 12 лет, и я хочу сказать тому наивному парню: Коля, ты молодец, что не сдался. Спасибо тебе за это", – поделился Николас Карма.

Символично, что творчество артиста в этот день нашло отклик в сердце еще одного особенного участника. Ветеран Александр Толоченко из реабилитационного центра "Титановые" исполнил песню Николаса Кармы.

К праздничному выпуску присоединился автор и продюсер проекта Игорь Кондратюк, чтобы поздравить киевлян и гостей столицы с Днем города и обратиться к зрителям с эмоциональным посланием: "Поздравляю всех с Днем Киева. И, как сейчас говорят: "Киев Москву породил – Киев Москву и отпевает"".

Для многих украинцев "Караоке на майдане" стало местом встречи поколений, воспоминаний и мечтаний. Именно здесь большинство впервые выходит на сцену, обретает уверенность в себе, поддерживает друг друга и переживает моменты, которые остаются в памяти.

В то же время проект продолжает важную благотворительную миссию. Во время съемок продолжается масштабный сбор средств на реабилитационный центр "Титановые", который помогает украинским ветеранам вернуться к полноценной жизни. Присоединиться к помощи может каждый – для этого нужно отсканировать QR-код на экране во время телеверсии программы.

Помимо телевизионного эфира, каждый желающий может стать частью легендарного шоу вживую. Следующие съемки "Караоке на майдане" состоятся 27 июня в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве. Команда ТЕТ приглашает всех прийти, спеть любимые песни, почувствовать атмосферу настоящего народного праздника и вместе поддержать наших защитников.

