Военные Японии едут на миссию НАТО изучать тактику войны в Украине, – Politico

Токио направит четырех солдат Сил самообороны на миссию НАТО для изучения боевого опыта и анализа новых боевых тактик, сообщает издание Politico.

Персонал будет размещен в городе Висбаден, где миссия Альянса координирует военную помощь для Украины, тренирует украинских бойцов и помогает с ремонтом техники.

По мнению министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, это событие имеет большое значение для страны.

"Командировка знаменует дальнейшее углубление сотрудничества между Японией и НАТО", – сказал он.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне усиления военного перевооружения Японии и напряженности в отношениях с Россией и Китаем.

Опасность с двух сторон

Ранее японские аналитики отмечали, что Россия может открыть "второй фронт" у острова Хоккайдо именно тогда, когда Япония будет занята кризисом с Китаем на юге. Из-за этого Токио стягивает войска на север страны.

Известно, что Москва уже развернула на спорных островах у Хоккайдо истребители Су-35 и противокорабельные ракеты, а Охотское море активно превращает в базу для атомных подводных лодок. Совместные учения китайских и российских сил в японском воздушном пространстве и водах, по словам исследователя Синго Нагата, стали "рутинными".

