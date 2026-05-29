Силы обороны поразили НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в России: подробности от Генштаба

На заводе в Волгограде пострадали установки первичной и вторичной переработки нефти.

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3". Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, 28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"Поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (Волгоград, Волгоградская обл., РФ). Зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. Завод остановил производственные процессы", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем масштабы нанесенного ущерба уточняются. Как пояснили в Генштабе, Волгоградский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиатопливо и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и нужд армии России.

Как уточняют Силы специальных операций ВСУ, этот НПЗ выполняет функцию стратегического топливного хаба между фронтовыми и тыловыми подразделениями врага.

"На территории НПЗ расположено более сотни резервуаров объемом около миллиона кубических метров, мощные установки перегонки, крекинга, гидроочистки дизеля и бензина. На объекте также имеется причальная инфраструктура на реке Волга и подъездные пути, железнодорожные эстакады для одновременной наливки более 100 цистерн", – рассказали в ССО.

Волгоградский НПЗ обеспечивает Черноморский флот РФ бензином, дизельным и авиационным топливом и т. д. Продукция также экспортируется через транспортные узлы Каспийского и Черного морей.

Удары по Ярославской области РФ

Как сообщили в Генштабе ВСУ, вновь поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

"Зафиксировано поражение цели и пожар на территории станции. Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтью объемом 50 000 м3 и 20 000 м3", – говорится в сообщении.

Масштабы нанесенных повреждений дополнительно уточняются.

В Генштабе ВСУ пояснили, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть из Сибири и севера России поступает в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Входит в структуру российской государственной компании "Транснефть".

Другие поражения

По данным Генштаба, также поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Бердянска Запорожской области

Кроме того, нанесен удар по командно-наблюдательному пункту противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области, а также по пунктам управления БПЛА врага в районах Тьоткино (Курская обл., РФ), Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области. Также был поражен склад материально-технических средств противника (Айдар, Луганская обл.).

Также украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника в районах Новопетровки и Новогригоровки в Запорожской области, Родинского в Донецкой области, Клевени (Курская обл.), Сичневого в Днепропетровской области и Басовки в Сумской области.

Удары по РФ

Как писал УНИАН, российский Волгоград ночью атаковали дроны, жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 27 мая нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе снова подвергся удару со стороны Сил обороны Украины.

Кроме того, Сизранский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после того, как 21 мая в результате атаки украинского дрона была повреждена установка первичной переработки.

