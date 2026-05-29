На фоне тупика в Украине Путин готовится повышать ставки, – AP

Тем временем Украина усиливает удары по территории РФ с большого расстояния.

Кремлевский диктатор Путин столкнулся с тупиком на поле боя в Украине и растущей усталостью от войны среди своего населения. И на фоне этого он, похоже, готов попытаться изменить нарратив вокруг конфликта, пишет Associated Press.

Путин может резко усилить воздушные атаки на украинскую столицу в надежде, что это укрепит его внутренние рейтинги и убедит ее в том, что Москва все же способна победить в этой войне. Также о готовности Путина повышать ставки в войне свидетельствуют и недавние масштабные ядерные учения РФ, считают журналисты.

Издание отмечает, что в прошлом году РФ удалось добиться серии побед. Однако в этом году продвижение россиян по всей линии боевого соприкосновения почти остановилось. На фоне этого Силам обороны удалось вернуть под свой контроль часть территорий. Все это подрывает заявленную Путиным цель быстрого захвата всей территории Донецкой области.

В то же время Украина значительно наращивает дальнобойные удары по российской энергетике и ВПК, нанося им все больший ущерб. На фоне этого война негативно сказывается на российской экономике и моральном духе россиян.

В частности, журналисты пишут, что первоначальный импульс от огромных военных расходов иссяк. Правительство РФ повысило налоги и увеличило внутренние заимствования, чтобы контролировать дефицит бюджета. Однако даже несмотря на войну в Иране и дополнительные доходы от роста цен на нефть, фундаментальные экономические проблемы Москвы остаются.

Эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис отмечает, что Россия также может столкнуться с нехваткой личного состава в своей армии, поскольку финансовый стимул перестает эффективно работать. Поэтому для продолжения войны Кремлю может понадобиться объявление мобилизации и ограничение свобод.

Угрозы в адрес Запада

Издание напоминает, что РФ также наращивает количество угроз, направленных против европейских союзников Украины. В частности, Минобороны России опубликовало список предприятий в Европе, которые, по его словам, задействованы в производстве беспилотников и их компонентов для Украины.

А Служба внешней разведки Москвы предупредила страны Балтии, что их членство в НАТО не защитит их от мести Москвы, если они позволят Украине осуществлять атаки с их территории.

"Мы на самом деле очень, очень близки к прямому военному столкновению", – сказал Дмитрий Полянский, представитель России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Эскалация войны в Украине: что известно

Ранее издание Forbes писало, что на фоне тупиковой ситуации в Украине РФ может попытаться эскалировать войну, перенеся ее на территорию европейских государств. Отмечается, что обвинения РФ в адрес стран Балтии могут быть использованы как повод для будущего вторжения.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что хотя РФ и терпит поражения на фронте в Украине, Путин может этого не знать. По данным издания, российское командование может специально преувеличивать успехи российской армии на фронте, донося такую информацию кремлевскому диктатору.

