Важно не узаконивать контакты столиц с Путиным: Сибига об участии Европы в переговорах

Европа должна выступать "единым фронтом" в этом процессе, отметил он.

Украина достигла той стадии в мирных переговорах, когда роль Европы в них должна быть усилена. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНИАН.

"Именно Европа обладает этим инструментарием влияния. А это санкции и замороженные активы, которые в основном находятся в Европе", - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что участие Европы не означает, что США будут отстранены от переговорного процесса. По словам министра, речь идет о взаимодополняющих дипломатических треках.

Видео дня

"Вопрос о том, кто, какая группа государств, лидеров и бывших политиков - он вытекает из того, каким будет мандат этой группы, этого представителя, платформы. Это сейчас находится на стадии обсуждения. Важно, чтобы это была политика единого голоса. Чтобы мы не легитимизировали контакты отдельных столиц, лидеров с Путиным. Чего он, собственно, стремится. Это должно быть четкое представление позиции за переговорным столом. И наше видение, учитывая тот инструментарий влияния, который на сегодняшний день имеется в Европе, мы можем сфокусироваться на конкретных вопросах, которые нужны, в частности, для нашей страны, нашего народа", - добавил Сибига.

Участие Европы в переговорах: что известно

Ранее издание DW со ссылкой на чиновников сообщало, что Европа пока не планирует назначать представителя для возможных переговоров с Россией по поводу войны в Украине. По данным собеседников издания, сначала ЕС хочет сосредоточиться на стратегии, а не на персоналиях.

Между тем BBC пишет, что участие Европы в переговорах с РФ стало одной из тем на неформальной встрече министров иностранных дел европейских стран на Кипре. Журналисты пишут, что РФ активно обвиняет ЕС в военной поддержке Киева. И на фоне этого сложно представить, чтобы Москва каким-то значимым образом взаимодействовала с европейцами.

Вас также могут заинтересовать новости: