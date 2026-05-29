В 1963 году из океана вынырнул остров и его сразу закрыли для людей: что там происходит

В 1963 году из глубин Атлантического океана у побережья Исландии появился вулканический остров, и его немедленно изолировали от людей и превратили в лабораторию для наблюдения за зарождением жизни.

Как пишет Ecoticias, первые признаки рождения острова Суртсей появились 14 ноября 1963 года. Считается, что извержение началось несколькими днями ранее на морском дне, прежде чем пепел, пар и обломки вулканической породы наконец вырвались на поверхность.

К следующему дню уже образовался новый остров. Взрывы были мощными, потому что морская вода так быстро охладила горячую магму, что она раскололась на похожие на пепел вулканические фрагменты. К июню 1967 года, после более чем трех с половиной лет активности, Суртсей имел площадь около одной квадратной мили.

Почему учёные скрыли остров?

Вскоре после появления острова Суртсей исландские исследователи поняли, что он может ответить на вопрос, который обычно невозможно проверить в реальном мире. Что происходит, когда растения и животные попадают на совершенно новую землю, где нет ферм, дорог, садов или людей, которые могли бы исказить результаты?

Суртсей был объявлен природным заповедником в 1965 году, и сегодня посетителям требуется разрешение от Исследовательского общества Суртсея. Правила также запрещают ввоз на остров живых животных, растений, семян, частей растений или отходов.

Жизнь всё равно появилась

Поначалу Суртсей выглядел как последнее место, где могла бы поселиться жизнь. Тем не менее, первые колонисты не стали долго ждать.

Диатомовые водоросли были обнаружены на песчаном пляже в августе 1964 года. Семена и части растений были выброшены на берег первой весной, а в 1965 году вдоль береговой линии было обнаружено первое сосудистое растение – морская ракета.

Птицы стали садовниками

Долгие годы ученые считали, что ветер и океанские течения выполняют большую часть работы по переносу растений на отдаленные острова. Однако исследование 2025 года показало, что птицы перенесли многие растения, которые колонизировали остров.

В исследовании были изучены 78 видов сосудистых растений, зарегистрированных на Суртсее с 1965 года, и было обнаружено, что большинство из них не обладают классическими признаками для переноса на большие расстояния. Вместо этого, чайки, гуси и кулики, по-видимому, переносили семена в своих желудках, помете или гнездовом материале.

Океан продолжает забирать остров обратно

Море начало разрушать остров почти сразу. Так, к концу извержения площадь Суртсея составляла около одной квадратной мили, но к 2002 году она уменьшилась примерно вдвое. Тем не менее, не ожидается, что остров исчезнет в одночасье. Лава и затвердевший вулканический материал защищают его самое прочное ядро.

ЮНЕСКО в 2008 году назвала Суртсей объектом Всемирного наследия, поскольку он представляет собой редкую, долгосрочную фиксацию колонизации новых земель растениями, животными и морской жизнью с минимальным прямым вмешательством человека.

