Бюджетная пропасть только увеличивается: РФ не хватает для войны против Украины миллиардов долларов

Дефицит российского бюджета за первые четыре месяца года уже достиг 5,9 трлн рублей.

Расходы России на войну против Украины в текущем году могут превысить предусмотренные бюджетом показатели как минимум на 2 трлн рублей (примерно 28 млрд долларов). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось издание.

Министерство финансов РФ в феврале оценило, что превышение расходов на войну может вырасти до 4 трлн рублей в этом году при "негативном сценарии". Также отмечается, что ожидается превышение расходов на войну на 4 трлн рублей в 2027 и 2028 годах.

Для того, чтобы покрыть растущую стоимость войны, авторы письма призывают заморозить 2,9 трлн рублей запланированных расходов вне военных нужд в этом году. Запрос подчеркивает трудности РФ с финансированием войны. Они наблюдаются даже несмотря на то, что на оборону и безопасность выделено 16,84 трлн рублей (238 млрд долларов), что составляет почти 40% бюджета этого года.

Видео дня

Кремль планировал дефицит бюджета на 2026 год в размере 3,8 трлн рублей. Однако только за первые четыре месяца этого года бюджет России уже показывает "минус" в 5,9 трлн рублей – или 2,5% ВВП, что стало самым большим дефицитом с момента, когда Владимир Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Бюджет России получил определенную поддержку из-за войны в Иране, которая подняла цены на нефть выше 100 долларов за баррель впервые с 2022 года. Впрочем, дополнительные доходы от роста цен на энергоносители вряд ли будут достаточными, чтобы покрыть все растущие расходы Кремля на войну в Украине.

В недавнем интервью министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов пересматривает бюджет с учетом изменений макроэкономических условий и необходимости сосредоточить дополнительные ресурсы на важных приоритетных направлениях. Он отметил, что дальнейшее сокращение бюджета остается возможным.

"Наши резервы не безграничны. Мы не можем допустить слабых мест в финансах на фоне таких масштабных трансформаций в мире", – заявил министр финансов РФ.

Он добавил, что в апреле этого года Россия получила 200 млрд рублей (2,8 млрд долл.) избыточных доходов от экспорта энергоносителей. В то же время ожидаемые энергетические поступления в марте оказались примерно на такую же сумму ниже прогноза.

Рост доходов от нефти и газа частично нивелируется выплатами российским нефтяным компаниям для сдерживания роста внутренних цен на топливо, а также укреплением рубля. Курс валюты держится около самых высоких уровней по отношению к доллару за последние три года.

По мнению специалистов, рост расходов на войну против Украины, которая длится уже пятый год, ухудшает и без того сложную экономическую ситуацию в России.

Министерство экономики в этом месяце снизило прогноз роста ВВП на 2026 год почти на один процентный пункт – до 0,4%. Ожидается, что экономика вырастет на 1,4% в следующем году и на 1,9% в 2028 году, что существенно ниже предыдущих оценок, сделанных в сентябре (2,8% и 2,5% соответственно).

"Экономика не в отличном состоянии, но она устойчива. Однако бюджет – это тема номер один: в СМИ, в заявлениях центрального банка и в закулисных переговорах. Люди смотрят на бюджет, чтобы понять: кто следующий? Будет ли пространство для снижения ставок и какие налоги повысят дальше? Когда придут за нами?" – сказала главный экономист московской T-Investments София Донец.

Высшие экономические чиновники России признают рост дисбалансов в экономике, но подают это как часть стандартного цикла "бума и спада". Впрочем, некоторые чиновники начали прямо перекладывать ответственность за экономические проблемы на военные расходы Кремля.

Депутат российского парламента Ренат Сулейманов на прошлой неделе заявил, что войну нужно завершить "как можно скорее" из-за экономических последствий высоких военных расходов.

"О каком развитии, инвестициях и распределении капитала может идти речь, когда 40% федерального бюджета приходится на оборону и безопасность? Танки и снаряды не имеют потребительской ценности… они обеспечивают занятость и зарплаты в оборонной промышленности, но в то же время разгоняют инфляцию и сокращают другие расходы, в частности на социальные услуги и инвестиции", – сказал Сулейманов.

В январе Министерство финансов РФ уже обращалось к правительственным ведомствам с требованием сократить необязательные расходы на 10% для сдерживания роста бюджетного дефицита, однако исключило из этих сокращений социальные и оборонные расходы.

Война России против Украины – последние новости

Издание The Telegraph писало, что Россия тратит на войну в 1,5 раза больше, чем заявляет официально. Сообщалось, что реальные расходы на оборону на 66% превышают официально заявленные показатели. Они резко растут каждый год с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

По мнению западных специалистов, реальные военные расходы Кремля в 2025 году составили примерно 250 млрд евро – это около половины общих государственных расходов и около 10% ВВП страны. Для сравнения, в начале войны оборонные расходы составляли около 6% ВВП.

Напомним также, что недавно аналитики Defense News Дэвид Хендерсон и Райан Салливан проанализировали военные действия и выяснили, что в настоящее время общая цена войны составляет для РФ около 2,5 трлн долл.

Вас также могут заинтересовать новости: