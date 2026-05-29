Что всегда следует отключать от сети перед грозой: эксперты назвали 5 основных приборов

Скорее всего, вы знаете, что во время грозы или бури нужно оставаться в помещении и парковать автомобиль в гараже, однако вы можете забыть, что гроза может нанести серьезный ущерб электронике и бытовой технике внутри дома. Об этом пишет Southern Living.

"Удары молнии и перебои в электроснабжении могут вызвать скачки напряжения, которые происходят, когда внезапный всплеск электроэнергии проходит через систему электропроводки дома. Даже кратковременный скачок напряжения может повредить чувствительную электронику, сжечь внутренние схемы, сократить срок службы бытовой техники или вообще уничтожить устройства. Повреждения от скачков напряжения не всегда происходят мгновенно. Повторные, менее значительные скачки напряжения могут со временем изнашивать электронику", - объяснили в материале.

Поэтому эксперты советуют во время непогоды начать с самой дорогой и чувствительной электроники. Вам следует отключить телевизоры, настольные компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, планшеты, Wi-Fi-роутеры и принтеры, которые являются типичными жертвами скачков напряжения во время грозы.

"Зарядные устройства для телефонов и ноутбуков также следует отключить от сети. Зарядные устройства могут казаться безобидными, но они все равно могут передать повреждения от перенапряжения подключенным устройствам. Если возможно, отключите эти устройства до начала грозы, а не ждите, пока молния уже будет рядом", - посоветовало издание.

Обратите внимание на устройства "умного дома"

Современные дома наполнены подключенными к сети устройствами - от "умных" термостатов и голосовых помощников до видеозвонков и "умных" кухонных гаджетов. Несмотря на то, что эти устройства делают жизнь удобнее, они также увеличивают риск повреждения от скачков напряжения.

"Умные розетки, хабы умного освещения, устройства для потоковой передачи и подключенные системы домашней безопасности могут подвергаться воздействию колебаний напряжения во время грозы. Устройства, подключенные к кабельным, интернет- или спутниковым системам, также могут быть уязвимы, поскольку перенапряжение может распространяться через эти соединения", - добавляют в публикации.

Не забывайте о кухонной технике

Такая техника также может повредиться во время сильной грозы. В частности, такие приборы, как микроволновые печи, фритюрницы, кофеварки, тостеры, настольные миксеры и духовки, подвержены перепадам напряжения. Эти приборы имеют электронные дисплеи, цифровые часы и внутренние печатные платы, на которые может повлиять нестабильное электроснабжение.

Обратите внимание на обогреватели и оконные кондиционеры

Известно, что портативные и оконные кондиционеры, а также обогреватели потребляют значительное количество электроэнергии, что делает их более уязвимыми к электрическим помехам.

"Оконные кондиционеры могут работать непрерывно в течение лета, что делает их еще более чувствительными во время грозы. Перебои в электроснабжении, за которыми следует внезапное восстановление, могут вызвать нагрузку на двигатели и компрессоры", - предупредили в материале.

Защитите крупную бытовую технику

Крупная бытовая техника, такая как холодильники, стиральные и сушильные машины, духовки и посудомоечные машины, в основном изготовлена так, чтобы выдерживать определенные колебания напряжения, однако она не полностью защищена от повреждений из-за скачков напряжения.

"Современные холодильники и стиральные машины часто содержат сложные электронные панели управления и цифровые компоненты, замена которых может быть дорогостоящей. Отключение от сети всех крупных бытовых приборов перед грозой не всегда практично. Например, холодильники часто оставляют включенными, чтобы избежать порчи продуктов. В таких случаях защита от перенапряжения становится особенно важной", - объяснили в публикации.

Не забудьте о наружном электрооборудовании

Наружное электрооборудование часто подвергается повреждениям во время штормов, ведь оно подключено к внешним электросетям. Перед наступлением непогоды стоит отключить от сети телевизоры на террасе, наружные колонки, декоративное освещение, приборы для уничтожения насекомых, электрические грили, насосы для наземных бассейнов и удлинители. Особого внимания заслуживает оборудование для бассейнов, ведь вода и электричество во время штормов создают опасную комбинацию.

Другие советы экспертов

