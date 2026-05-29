Армия РФ теряет темпы на фронте, однако Путин может об этом не знать, - ISW

В частности, аналитики не подтверждают заявления Кремля о якобы достигнутых РФ успехах на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, имеет ложное представление об успехах российских военных в Украине. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что Путин опирается на сильно преувеличенные карты от высшего военного командования России. В частности, аналитики ссылаются на карты, которые командование РФ может предоставлять Путину, чтобы демонстрировать ему успехи на фронте.

На них, по состоянию на 21 апреля, в частности, отображалось, что россияне якобы захватили Приморское, Степногорск, Речное, Веселянку, Запорожец, Запасное, Малые Щербаки, Щербаки, а также Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье.

В то же время аналитики ISW не обнаружили доказательств того, что РФ удалось достичь таких успехов на поле боя. Эксперты подсчитали, что с начала 2026 года РФ продвигается в Украине со скоростью 2,63 квадратных километра в день в Донецкой области. И пока непонятно, способна ли РФ вообще захватить этот регион с такими темпами продвижения.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что россияне отступают на Великобурлукском направлении. По его словам, сейчас наступление россиян на этом направлении имеет две особенности - во-первых, РФ уменьшает количество средств поражения, а во-вторых, снижается результативность их действий.

По мнению военного аналитика Ивана Ступака, ситуация на фронте в Украине приближается к патовой. По его словам, это становится похожим на события 1917 года в Первой мировой, когда ни одна из сторон не могла двигаться, и это позволило сторонам двигаться в сторону мирных переговоров.

