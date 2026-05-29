Баллада 1972 года неожиданно стала хитом №1 и главной песней о разбитом сердце

Автор не верил в успех композиции.

Баллада 1972 года группы The Chi-Lites под названием "Oh Girl", которую изначально не считали хитом, стала одной из главных песен о разбитом сердце, пишет журнал Parade.

Напоминается, что композицию создал певец Юджин Рекорд, и именно она стала единственным хитом №1 соул-группы The Chi-Lites в чартах. Можно сказать, что выпуск этого R&B-соул-трека был настоящим прорывом для группы в 1972 году.

Как пишет журнал, "Oh Girl" часто называют балладой. Сначала песня вышла отдельным синглом, а позже вошла в альбом A Lonely Man. Вскоре трек занял первое место в чарте Billboard Hot 100, продержавшись там одну неделю. Также композиция возглавила R&B-чарт Billboard и рейтинг Cash Box, а за пределами США добилась успеха в Великобритании и Канаде. "Oh Girl" стала важным поворотом в карьере The Chi-Lites и позже была признана одним из главных хитов 1973 года.

Соул-баллада "Oh Girl" – что еще важно знать

Примечательно, что в 2005 году Юджин Рекорд признался, что сначала не верил в успех композиции. По его словам, он был уверен, что "Oh Girl" не станет хитом группы.

Песня стала одним из самых известных гимнов о разбитом сердце, ведь в ее основе лежит история отношений, которые находятся на грани разрыва. Главный герой понимает, что любовь постепенно рушится, и боится потерять любимую девушку. Он просит ее не уходить, показывая свою боль, сожаление и страх остаться без человека, который ему по-настоящему дорог.

