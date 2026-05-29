Калорийная бомба: этот популярный в Украине продукт вреден для сердца

Трудно представить яйца и овощной салат без вкуса и консистенции майонеза. Однако украинцы не знают, как готовят майонез и сколько в нем на самом деле калорий. Состав майонеза может вас удивить, и речь идет не только о самом жире, пишет Planeta.

Во многих странах майонез считается кулинарным позором и даже отвратительным пережитком прошлого, но не в Украине. Статистически средний украинец съедает примерно 1,5 кг майонеза в год.

Украинцам майонез подходит ко всему: салатам, бутербродам, картофелю фри, бургерам, яйцам, мясу с гриля. К сожалению, они не знают, сколько калорий в майонезе и каков на самом деле его состав. Если говорить о калорийной бомбе, то это настоящая атомная бомба.

Майонез – один из самых калорийных продуктов в нашей кухне. Стоит знать, что на самом деле входит в его состав. К сожалению, он может повышать риск заболевания раком. Вот вся правда о майонезе без цензуры.

Сколько калорий в майонезе

Майонез – это калорийная бомба в небольшой порции! Внимание, держитесь крепче! Одна столовая ложка майонеза (около 15 граммов) содержит примерно 100–120 ккал. Для сравнения: столько же калорий содержит пончик в версии "лайт" или банан среднего размера. Разница заключается в том, что майонез не дает ощущения сытости – наоборот, побуждает взять добавку.

Майонез – это эмульсия растительного масла, яичных желтков и уксуса или горчицы. Масло составляет целых 75–80 % всего продукта, что означает, что большинство калорий поступает из жиров.

Жир в майонезе

Не только в майонезе преобладает жир, но и речь идет о вредном жире. В зависимости от вида использованного масла, в составе могут преобладать жиры омега-6, которые в избытке (а их в нашем рационе слишком много) могут привести к воспалительным процессам в организме. Еще хуже, когда мы сталкиваемся с майонезом с добавлением гидрогенизированных жиров – то есть трансжиров. Они реально повышают риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

В состав майонеза также входит соль (иногда в больших количествах), а также сахар, маскирующий кисловатый вкус. К тому же производители часто добавляют консерванты, стабилизаторы и усилители вкуса, особенно в "лайт"-версиях, которые должны успокоить совесть, но не обязательно служат здоровью.

Также стоит учесть, что иногда в майонезе содержится кальций-динатриевая соль (EDTA), то есть вещество, хелатирующее металлы.

Отмечается, что ее используют в производстве тканей и бумаги. В составе майонеза она обозначена как E385 и предназначена для стабилизации эмульсии, благодаря чему майонез не расслаивается и не прогоркает. Большие и регулярные дозы могут вызвать диарею, спазмы мышц живота, нарушение мочеиспускания, гематурию, а также повысить риск заболевания раком.

Чем заменить майонез

Если ты не можешь расстаться с майонезом так же, как и со своей бывшей, есть выход из этой токсичной ситуации. Попробуй домашний майонез. Достаточно качественного масла (например, рапсового или оливкового), желтка, горчицы и немного лимона. Тогда ты будешь контролировать состав и сможешь ограничить количество соли и сахара.

В статье добавляется, что на рынке хватает альтернатив майонезу: натуральный йогурт, хумус, пюре из авокадо и даже медовая горчица – это лишь несколько здоровых заменителей, которые придадут блюдам вкус и кремообразность без жировой бомбы.

Кроме того, издание отмечает, что майонез в небольших количествах не навредит здоровому человеку. Проблема возникает, когда майонез становится ежедневным дополнением "ко всему".

Потенциальные заменители майонеза, которые будут значительно полезнее для здоровья:

Натуральный йогурт;

Хумус;

Пюре из авокадо;

Медовая горчица со сладким вкусом.

Полезные советы

