Сумская откровенно рассказала о зависти коллег: 'Мне и подсыпали, и подкладывали'

Актриса отметила, что в актерской профессии всегда существует конкуренция.

Известная украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о зависти коллег.

По словам звезды кино и театра, такая негативная реакция постоянно возникает у людей, которые не могут искренне радоваться успехам других.

"Зависть страшна и она всеобъемлюща. От зависти абсолютно все проявления негатива в человеке, даже самые близкие. Это – национальная черта. Так сложилось. Поэтому сегодня люди не подбирают слова в своих негативных комментариях. И это все из-за зависти, потому что где-то кто-то сидит, чего-то не достиг, и выливает весь свой негатив на страницах известных людей", – отметила Ольга в проекте "Наодинці з Гламуром".

Сумская также вспомнила, как лично сталкивалась с завистью, когда работала в одном из столичных театров.

"Я работала в театре Леси Украинки 20 лет, и я знаю, что такое зависть. Мне и подсыпали, и подкладывали, и подливали. Поэтому это, можно сказать, серпентарии единомышленников. Конечно, сложно в общении найти именно эту искренность. Ее не может быть априори, потому что когда тебя назначают на одну роль в спектакле. Все, мы конкурентки, дружба куда-то исчезает. Это такая специфика профессии, поэтому это сплошная конкуренция и зависть", – подчеркнула актриса.

