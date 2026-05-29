Известный актер-воин рассказал об отношениях с женой во время службы: 'Это большая работа'

Павел Алдошин также рассказал, делится ли он с возлюбленной трудностями, с которыми сталкивается на фронте.

Известный украинский актер-воин Павел Алдошин рассказал , как поддерживает отношения с женой во время полномасштабной войны.

Звезда фильмов "Снайпер. Белый ворон", "Моя настоящая мама" и "Папаньки" еще в начале полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. С тех пор Павел продолжает свою службу и признается, что довольно трудно совмещать военное дело с личной жизнью.

"Это отдельный мир и в любом случае большая работа. Со своей стороны скажу так: ты работаешь на войне и одновременно работаешь на расстоянии. Если хочешь сохранить отношения, которые, в частности, и являются смыслом твоей жизни, нужно прилагать усилия – общаться, отправлять письма, цветы, слушать друг друга хотя бы по телефону", – подчеркнул актер в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Алдошин также добавил, что жене Екатерине не рассказывает всего, что с ним происходит в армии.

"Я рассказываю ей о вещах, которые не требуют эмпатического вовлечения. Скажем, сломалась машина, пришлось ехать на ремонт – то есть сугубо бытовые моменты. А вот об опасных операциях, в которых приходится постоянно участвовать, я могу поговорить с побратимами. Жене такого не рассказываю", – отметил воин.

К слову, пара вместе уже много лет. У них трое общих детей.

Напомним, ранее популярный украинский певец Влад Дарвин рассказал, находится ли он до сих пор в браке с женой-иностранкой.

Вас также могут заинтересовать новости: