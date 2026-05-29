Четыре дипломатических паспорта Ермака: Сибига ответил, сколько паспортов можно иметь

Министр отмечает, что на одного человека может выдаваться два паспорта, в том числе дипломатические.

В вопросе о количестве дипломатических паспортов бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака необходимо выяснить, действительны они или нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Отвечая на вопросы депутатов о выдаче Ермаку четырех дипломатических паспортов, он отметил, что согласно законодательству, на одного человека может выдаваться два паспорта, в том числе дипломатические.

Видео дня

"Если вы говорите о количестве паспортов, нужно посмотреть каденцию, в течение какого периода они были выданы. Действительны они или нет. Поэтому здесь технически все документирование происходило в соответствии с действующим законодательством", – сказал Сибига.

Меры пресечения для Ермака

Как сообщал УНИАН, 10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении Ермаку как участнику организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

14 мая суд арестовал Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Он должен был сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запретили общаться с фигурантами дела, в частности, с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

18 мая стало известно, что Ермак вышел из СИЗО. За него внесли полную необходимую сумму залога. 21 мая суд оставил без изменений решение о мере пресечения для Ермака.

Вас также могут заинтересовать новости: