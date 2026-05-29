Уже есть прецеденты: Сибига раскрыл детали программ возвращения украинцев из-за рубежа

Сейчас за границей около 8 миллионов украинцев.

В настоящее время около 8 миллионов украинцев находятся за рубежом, и государство работает над стимулами для их возвращения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНИАН.

"Для нас это становится вызовом в сфере безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, предприняты необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать предпосылки для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Для этого должны быть созданы условия, прежде всего в сфере безопасности, на Родине", – сказал Сибига.

Он добавил, что сейчас Украина обсуждает эти вопросы с партнерами. В то же время он отметил, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев.

Видео дня

"Учитывая вклад наших граждан в развитие экономики, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах. Поэтому фактически нам еще придется бороться за этих людей, чтобы они вернулись. У нас уже есть прецедент, в частности в Швейцарии, которая имеет специальную программу стимулирования возвращения: на определенный период времени выделяются средства от дорожных расходов до временной оплаты аренды при возвращении на Родину. То есть этот процесс начат", – добавил Сибига.

Возвращение украинцев: важные новости

Ранее журналисты The Times сообщали, что правительство Ирландии готовит новую стратегию поддержки украинцев для стимулирования их возвращения на Родину. Отмечается, что после фактического возвращения домой эти украинцы будут получать финансовую поддержку от Дублина.

В то же время в МВД отреагировали на информацию о том, что украинских мужчин в Европе начнут депортировать домой. Там отметили, что процесс депортации возможен только на основании решений местных органов власти, а не самой Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: