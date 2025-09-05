Речь о самолетах МиГ-29.

Украина могла пополнить свой парк истребителей МиГ-29 из несколько неожиданного источника – Азербайджана. Об этом сообщает The War Zone.

Количество самолетов не является значительным, однако любое пополнение авиапарка МиГ-29 является важным для Воздушных сил Украины, пишут авторы. Отмечается, что недавно в соцсетях начала распространяться фотография, на которой изображен одноместный истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ с характерной для Азербайджана камуфляжной схемой.

"Дата и место съемки неизвестны, но самолет, судя по всему, выполняет боевую задачу, имея полное вооружение ракетами средней дальности "Р-27" (AA-10 "Аламо") и ракетами малой дальности "Р-73" (AA-11 "Арчер") класса "воздух-воздух". Хотя не исключено, что фотография была подделана, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на ее неподлинность", – отмечают авторы.

Ранее была информация о том, что по крайней мере некоторые МиГ-29 Азербайджана были переданы Украине или попали на ее вооружение другим способом. Однако до сих пор не было известно ни об одном, акцентирует издание.

Летом 2022 года в Twitter было опубликовано фото трех азербайджанских истребителей, которые находились на ремонте на Львовском авиаремонтном заводе в Украине. Они остались в Украине после того, как началось полномасштабное вторжение РФ и, судя по всему, перешли под ее контроль, предполагается в материале.

"Похоже, что самолеты (или по крайней мере один из них) уцелели после российской атаки на Львовский государственный авиационный ремонтный завод в марте 2022 года. (...) Спутниковые снимки, полученные TWZ, подтвердили уничтожение большого ангара и другие повреждения. Львовский завод был приоритетной целью для России, поскольку он был единственным в стране, способным выполнять капитальный ремонт самолетов МиГ-29. Кроме обслуживания самолетов украинских Воздушных сил, завод в прошлом работал для иностранных заказчиков, в частности Азербайджана", – рассказывает TWZ.

Кроме того, существует предположение, что Азербайджан мог "неофициально" предоставить Украине другую поддержку в виде высокоточных бомб, 82-мм минометов и топлива. К тому же, сам флот самолетов МиГ-29 Азербайджана происходит из Украины.

Авторы напоминают, что Азербайджан не унаследовал самолеты МиГ-29 из советских запасов. Страна купила у Украины около 15 экземпляров – после капремонта и незначительных модернизаций поставки были начаты в 2007 году.

"В период с 2015 по 2017 год азербайджанские МиГ-29 участвовали в совместных учениях с турецкими ВВС, которые являются одним из ближайших военных союзников Азербайджана, а с 2017 года капитальный ремонт самолетов Fulcrum проводился во Львове. Доказательства о бывшем азербайджанском МиГ-29 на вооружении Украины появились во время, когда напряженность между Азербайджаном и Россией обострилась", – добавляет TWZ.

