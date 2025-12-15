Окончательное решение о передаче самолетов еще не приняли.

Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые будут списаны с баланса польской армии до конца декабря, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. По его словам, взамен Польша получит украинские беспилотные технологии.

В то же время окончательное решение о передаче еще не принято. Предполагается, что эту тему, в частности, будут обсуждать во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который планируется на 19 декабря. О том, насколько эти самолеты смогут помочь Украине, УНИАН поговорил с Анатолием Храпчинским, директором по развитию оборонного предприятия, офицером Воздушных сил в резерве.

В каком техническом состоянии находятся польские МиГ-29, которые планируют списать, и готовы ли они к боевому применению?

Начнем с того, что любой самолет "живет" 37 лет, и найдем ответ на вопрос о состоянии самолета. С продленным ресурсом, модернизированным, не модернизированным. Поэтому это больше точечное решение проблемы, то есть закрытие вопроса с имеющимися у нас МиГами для того, чтобы продлить их ресурс.

В условиях нехватки комплектующих для ремонта имеющихся самолетов и под имеющееся количество пилотов они могут закрыть пробел в нехватке до момента получения очередной партии самолетов западного образца. Это не является стратегическим действием со стороны Европы.

Понятно, что это уже списанная авиация. На мой взгляд, из этих самолетов можно будет собрать два-три самолета, которые будут реально работать.

А совместимы ли польские МиГи с западным вооружением, которое уже использует Украина?

Надо смотреть. В зависимости от тех МиГов, прошли ли они модернизацию в соответствии с натовскими требованиями. У нас есть опыт модернизации наших МиГов для того, чтобы можно было использовать там и ракеты HARM-88 – это противорадиолокационная ракета, и плюс у нас есть возможность использовать авиабомбы JDAM, плюс еще некоторые виды крылатых ракет.

Поэтому, в принципе, здесь вопрос, они модернизированы или не модернизированы. В целом, у нас есть технология модернизации, поэтому это не проблема.

Насколько уязвимы МиГ-29 для современных российских систем ПВО и истребительной авиации?

Так же как и остальные наши самолеты МиГ-29 или "Сушек", которые мы эксплуатируем, потому что это старые советские самолеты. Да, они оборудованы системами предупреждения, отстрела тепловых ловушек, но все равно это не современный F-16 Block 52 хотя бы по крайней мере. Или Gripen, или Rafale, которые нам обещают.

А есть ли риск, что передача МиГ-29 будет отвлекать ресурсы от освоения западных самолетов?

Это больше о закрытии пробела, чем об отвлечении. Отвлекать от чего? От получения "Рафалей", которые мы можем получить только в 30-м году, согласно тому, как они их производят? Или "Грипенов", которые нам обещают с тоже непонятными датами поставки?

Это просто точечное решение по обеспечению комплектующими имеющихся самолетов МиГ-29. Потому что у нас есть на самом деле проблема, потому что у нас есть самолеты, их можно было бы эксплуатировать дальше. Но не хватает комплектующих, не хватает некоторых элементов, чтобы обеспечивать их работоспособность.

Речь идет о технологиях в обмен на старые истребители. Оправдана ли эта передача с точки зрения соотношения пользы, рисков и затрат?

Это стратегическая ошибка со стороны Украины, поскольку мы заявили об экспорте вооружения, но при этом не подписали Европейский кодекс поведения по экспорту вооружений, который, если не ошибаюсь, в 2008 году был создан, а в 2018-м был подписан большинством стран Евросоюза, и предусматривает внутреннюю норму по продаже вооружения. Таким образом мы оказались в отдельных условиях.

Я постоянно выступаю за подписание этого закона, который позволил бы нам на уровне формировать взаимодействие с европейскими странами. Мы же идем в Евросоюз, мы же планируем в НАТО идти. Поэтому нам нужно соответствовать этим международным нормам и законам. Это позволит нам на самом деле быть на уровне и разговаривать на уровне. И тогда Польша не будет говорить, что "мы вам передадим, если вы нам передадите дроны".