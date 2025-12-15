Взамен Польша получит украинские беспилотные технологии.

Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые будут списаны с баланса польской армии до конца декабря. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает RMF24.

Он уточнил, что речь идет о 6-8 бортах из 14 МиГов, которые есть в Польше. Томчик подчеркнул, что взамен Польша получит украинские беспилотные технологии. По его словам, передача Украине бортов не повлияет на обороноспособность страны.

"Эти самолеты покидают польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, быть проданными или сданными на металлолом, или же они могут оказаться в Украине и помочь уничтожить наших врагов. По моему мнению, ситуация выглядит достаточно очевидной", - сказал Томчик.

Но окончательное решение о передаче еще не принято. Эту тему, в частности, будут обсуждать во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который планируется на пятницу, 19 декабря.

Передача самолетов Украине

Украина планирует усилить свои Воздушные силы ВСУ сотнями новых самолетов. В частности речь идет о средне- и долгосрочной перспективе, а также объявленные объемы в 150 шведских самолетов JAS 39 Gripen E от Saab, и/или 100 французских самолетов Rafale от Dassault.

По словам экспертов, обновление ВС ВСУ будет требовать много вещей, а именно от обучения пилотов и техников до развития инфраструктуры вместе с новыми ангарами.

