КНДР поставляет России свою мощнейшую артиллерию, - BI

Северная Корея, похоже, начала поставлять свои мощные артиллерийские системы Koksan для войны в Украине, где артиллерия остается ключевым фактором на поле боя, пишет Business Insider.
По последним данным, Пхеньян передал России значительное количество артиллерийских орудий, кроме тысяч солдат, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Москвы. Это демонстрирует важную роль артиллерийских снарядов и ракет в этом конфликте.
Недавно в социальных сетях появились фотографии, показывающие, как северокорейские 170-мм самоходные гаубицы "Коксан" транспортируют по железной дороге через территорию России. Западные СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку подтверждают передачу этих систем, а также 240-мм реактивных установок залпового огня.
Эксперт Кан Касапоглу из Hudson Institute отметил, что "170-мм и 240-мм системы являются одними из самых мощных в распоряжении Северной Кореи". По его словам, "Коксан" имеет радиус действия 60 км и способен выпустить четыре снаряда в минуту, а затем - один снаряд каждые три минуты. Он добавил:
"Пхеньян имеет сотни таких пушек и может позволить себе отправить значительное количество Кремлю".
Система "Коксан" была впервые представлена в 1978 году, а модернизированная версия - в 1989. Согласно проекту "Ракетная угроза" Центра стратегических и международных исследований, это самая дальнобойная неракетная артиллерийская система Северной Кореи, способная стрелять осколочно-фугасными снарядами на 40 км или ракетными боеприпасами на 60 км.
Высокая дальность действия этих систем ставит их на уровень с современными артиллерийскими установками, хотя они уступают американским HIMARS с ракетами GMLRS.
Северная Корея, как известно, имеет большой арсенал артиллерийских систем, большинство из которых являются копиями советских образцов. По отчету Разведывательного управления обороны США 2021 года, северокорейская артиллерия является надежной и простой в обслуживании, что позволяет ее эффективное использование.
Несмотря на растущую роль беспилотников и других новейших технологий в войне, артиллерия продолжает оставаться ключевым оружием обеих сторон. В Украине артиллерия известна как "король войны", а нехватка боеприпасов для нее остается одной из главных проблем Киева. В то же время Москва получает значительные поставки снарядов и ракет из Северной Кореи.
Касапоглу отметил, что пока непонятно, будут ли северокорейские пушки поддерживать российские войска или их используют подразделения КНДР, дислоцированные в Курской области России. Согласно оценкам США, в этом регионе находится более 11 000 северокорейских военных, которые действуют в составе российских сил.
Северокорейские военные уже вступали в боевые столкновения с украинскими силами, в частности из-за артиллерийских ударов. В НАТО заявили, что привлечение Пхеньяна к войне является "значительной эскалацией" конфликта, который уже длится более 1000 дней.
В ответ на это развитие событий президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной ракет большей дальности для ударов по целям в России, что стало существенным изменением политики.
M1989 "Koksan": что известно
Накануне в сети появились фото, где по железнодорожным путям в России перевозят самоходные артиллерийские установки M1989 "Koksan". По мнению журналистов Forbes, эти установки КНДР могла передать России из-за развертывания северокорейского артиллерийского подразделения, которое участвует в боевых действиях на стороне РФ.
Между тем "Милитарный" отмечает, что эти установки могут нанести серьезный ущерб украинской артиллерии, поскольку дальность их ударов превышает возможности российской артиллерии.