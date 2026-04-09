Легендарный 'Нимиц' уходит на пенсию: старейший авианосец США начал прощальную миссию

Легендарный атомный корабль обогнет мыс Горн перед списанием после почти 50 лет службы

Военно-морские силы США начали последнее развертывание атомного авианосца USS Nimitz, который отправился в длительный переход вокруг Южной Америки перед выводом из эксплуатации, пишет Daily Galaxy.

Корабль, являющийся старейшим действующим авианосцем американского флота, после этого рейса прибудет на восточное побережье, где начнется многолетний процесс его списания.

Из-за своих габаритов USS Nimitz не может пройти через Панамский канал, поэтому вынужден обогнуть мыс Горн – один из самых сложных маршрутов в мире.

Такой путь значительно удлиняет путешествие, но открывает возможности для совместных учений со странами региона.

Мощная ударная группа

Авианосец возглавляет 11-ю ударную группу, в состав которой входят эсминцы с противоракетной обороной и противолодочными возможностями.

На борту – более 60 самолетов, в частности истребители F/A-18 Super Hornet и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, обеспечивающие контроль на сотни километров.

Аналитики не исключают участия корабля в учениях UNITAS – старейшей многонациональной морской операции в мире.

Такие миссии позволяют отрабатывать совместные действия, включая радиоэлектронную борьбу, поисково-спасательные операции и противолодочную оборону.

Последняя страница истории

После завершения рейса USS Nimitz прибудет на базу в Норфолке, где начнется его деактивация. Процесс предусматривает извлечение ядерного топлива и демонтаж систем и продлится годами.

Авианосец, введенный в эксплуатацию в 1975 году, завершает почти полувековую службу, уступая место новейшим кораблям класса Gerald R. Ford-class.

Эта миссия станет последним походом легендарного корабля, который десятилетиями был символом морской мощи США.

Авианосцы США – интересные новости

Напомним, что все 11 американских авианосцев соблюдают так называемое "правило пяти миль", которое крайне редко нарушается. Это правило предусматривает зону отчуждения в 5 морских миль (примерно 9,3 километра), установленную вокруг авианосцев. Хотя на фотографиях можно увидеть плотные построения кораблей авианосной ударной группы вокруг авианосца USS Abraham Lincoln, это не является нормой во время боевых действий и воздушных операций.

В то же время США сталкиваются с нехваткой авианосцев на фоне роста глобальных угроз. В настоящее время американский флот имеет 11 авианосцев, однако этого уже недостаточно для эффективного реагирования на одновременные кризисы в Иране, Индо-Тихоокеанском регионе и Красном море.

