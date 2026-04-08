У авианосцев США есть нерушимое правило '5 миль': что оно значит

Вокруг авианосцев установлена "зона отчуждения".

Все 11 американских авианосцев следуют так называемому "правилу пяти миль", которое крайне редко нарушается. Это правило представляет собой зону отчуждения в 5 морских миль (приблизительно 9,3 километра), установленную вокруг авианосцев. Хотя на фотографиях можно увидеть плотные построения кораблей авианосной ударной группы вокруг авианосца USS Abraham Lincoln, это не является нормой во время боевых действий и воздушных операций. Портал slashgear.com объясняет, в чем суть этого правила, и можно ли его нарушить.

Причина введения правила "5 миль"

В 2000 году эсминец USS Cole (DDG-67) был атакован небольшим судном, что привело к обширным повреждениям корпуса, гибели 17 моряков и ранению почти 40 человек. С тех пор ВМС США с опаской относятся к малым судам, и пятимильная буферная зона гарантирует, что ни одно из них не сможет приблизиться к авианосцу.

Ещё одна причина – это полёты, которые сами по себе опасны. Опасность возрастает, когда у приближающегося самолёта возникают проблемы с бортовыми системами вооружения или топливом. Это может поставить под угрозу безопасность окружающих кораблей, поэтому буферная зона обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того, для полётов авианосец должен разворачиваться против ветра, что требует большого радиуса разворота, поэтому крайне важно, чтобы окружающие его воды были свободны от любых судов. Воздушные операции также требуют наличия воздушного пространства для посадки самолётов с низким уровнем топлива, что обеспечивается зоной отчуждения. Это правило нарушается только в случае боевых действий, но в обычных условиях нарушение буферной зоны может быть опасным.

Видео дня

Ещё один аспект операций авианосца – это мощные радиолокационные и радиосигналы радиоэлектронной борьбы. Они могут нарушать связь и электронику, особенно у коммерческих гражданских судов. Расстояние ограничивает потенциальный ущерб их навигационному и коммуникационному оборудованию. Авианосец дополнительно защищен серией подводных лодок, крейсеров и эсминцев с управляемыми ракетами, что гарантирует, что ни одно судно не приблизится слишком близко. Это обеспечивает безопасность всех, кто находится на борту или рядом с авианосцем, таким как "Линкольн".

Когда можно нарушить это правило

Как правило, чрезвычайная ситуация, когда кто-то падает за борт, непредвиденная проблема, возникающая во время боевых действий или полетов, или любая другая экстренная ситуация могут вынудить капитана авианосца отменить правило пяти миль и приблизить авианосец или другой корабль ближе, чем обычно. Все на борту обучены действовать в таких ситуациях, но это, тем не менее, опасно, поскольку правила пяти миль существуют по веским причинам.

Ранее УНИАН писал, что США сталкиваются с нехваткой авианосцев на фоне роста глобальных угроз. В настоящее время американский флот имеет 11 авианосцев, однако этого уже недостаточно для эффективного реагирования на одновременные кризисы в Иране, Индо-Тихоокеанском регионе и Красном море.

